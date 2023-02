Sächsische Schweiz: Aussichtsplattform auf dem Basteifelsen eröffnet

München, 07.02.2023 | 12:35 | spi

Nachdem die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz die alte Aussichtsplattform auf dem beliebten Basteifelsen im Jahr 2016 gesperrt hatte, wurde nun am 3. Februar ihr Nachfolger eingeweiht. Die neue Aussichtsplattform befindet sich in knapp 200 m Höhe auf dem gleichen Felsen und ragt teilweise ins Freie. Die aufwendige Konstruktion ist für rund 140 Menschen ausgelegt.



Den besten Ausblick über die Felsformationen gibt es nun von der Aussichtsplattform auf der Bastei.

Am 3. Februar 2023 wurde die neue Aussichtsplattform über dem Basteifelsen feierlich eröffnet. Das ungemütliche Wetter drückte die Stimmung der Gäste dabei nicht im Geringsten. Denn als Belohnung erhaschten sie einen einzigartigen Ausblick ins Elbtal und auf die Felsformationen des Elbsandsteingebirges. Mit einer Länge von 21 Metern und einer Breite von 3,5 Metern thront die Konstruktion nur teilweise auf dem Felsen. Nach vorne hin hängt die Plattform in knapp 200 Metern Höhe frei in der Luft. Etwa 140 Personen können zeitgleich die neue Attraktion in der Sächsischen Schweiz betreten.Weil der Sandstein der Bastei porös war, sperrte die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz den vorderen Teil der alten Plattform sicherheitshalber ab. Seit 2016 mussten Besucher und Besucherinnen auf die außergewöhnliche Aussicht verzichten. Die Sanierungsarbeiten am Felsen sowie die Anfertigung der neuen Plattform haben somit nicht nur mehr als 6 Jahre angedauert, sondern auch rund drei Millionen Euro gekostet. Ein Besuch der Bastei und das Begehen der Aussichtsplattform sind allerdings weiterhin kostenlos.Südöstlich von Dresden gelegen, zieht die Sächsische Schweiz mit ihren bizarren Felsformationen über eine Million Menschen jährlich in ihren Bann. Im wahrsten Sinne des Wortes ragt dabei der Basteifelsen aus dem Elbsandsteingebirge heraus und gilt für viele Reisende als das beliebteste Ausflugsziel in der Region. Darüber hinaus führen kurze und lange Wanderwege im einzigen Felsennationalpark Deutschlands durch geschichtsträchtige Orte sowie entlang atemberaubender Steinformationen und sorgen für ein erdendes Naturerlebnis.