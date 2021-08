Schottland hebt Corona-Beschränkungen zum Großteil auf

München, 04.08.2021 | 10:07 | cge

Schottland hebt einen Großteil der verbleibenden Corona-Beschränkungen im Land auf. Ab dem 9. August 2021 müssen Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden. Diese fallen somit beispielsweise in Pubs, Restaurants oder bei Konzerten weg, die Kapazitätsbeschränkungen werden ebenfalls aufgehoben. Weiterhin obligatorisch bleibt jedoch die Maskenpflicht in Innenräumen.



Schottland hebt die Corona-Beschränkungen weitgehend auf.

Ab dem kommenden Montag gibt es in Schottland zudem keine Kontaktbeschränkungen mehr. Weiterhin dürfen alle Veranstaltungsorte wieder öffnen. Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen im Außenbereich oder 2.000 Personen im Innenbereich benötigen jedoch auch künftig eine Genehmigung. Die Aufhebung der Corona-Einschränkungen und der Weg zurück zur Normalität bedeuten laut eines Statements von Nicola Sturgeon, Erste Ministerin von Schottland, jedoch nicht, dass die Pandemie damit bereits zu Ende sei. Besondere Umsicht und Sorgfalt sollten auch weiterhin bestehen bleiben und Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen beachtet werden.Während das Nachbarland England die Corona-Maßnahmen gänzlich aufgehoben hat, geht Schottland hinsichtlich der Maskenpflicht einen anderen Weg. In Innenbereichen muss auch weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Diese Regelung umfasst unter anderem Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel.Nachdem Schottland vor rund einem Monat eine hohe Zahl an Neuinfektionen zu verzeichnen hatte, gingen die Ausbrüche stetig zurück. Anfang Juli lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner bei 425, aktuell liegt sie bei 144. Dies geht aus dem Statement der Ministerin vom 3. August 2021 hervor, welches auf der schottischen Regierungswebsite veröffentlicht wurde. Ein weiterer Meilenstein für die Aufhebung der Corona-Beschränkungen ist das Voranschreiten der Impfkampagne im Land. Jeder Person über 18 Jahren konnte bereits ein Impfangebot unterbreitet werden, 90 Prozent der über 18-Jährigen haben bereits eine Dosis eines Impfstoffes erhalten.