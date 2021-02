Einreise: Schweiz hebt Quarantäne für deutsche Bundesländer auf

München, 25.02.2021 | 11:11 | soe

Die Schweiz hat mit Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch die letzten drei deutschen Bundesländer von ihrer Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit kann nun wieder aus ganz Deutschland in die Schweiz eingereist werden, ohne dass dort eine Quarantäne fällig wird. An der Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Deutschland ändert sich jedoch nichts, die Schweiz ist aus deutscher Sicht nach wie vor als Risikogebiet eingestuft.



Die Schweiz hat alle deutschen Bundesländer von ihrer Corona-Risikoliste gestrichen.

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine ab dem 25. Februar gültige neue Liste der Risikoländer veröffentlicht, auf der kein einziges deutsches Bundesland mehr enthalten ist. Bis zum 21. Februar war nur Thüringen aus Schweizer Sicht als Risikogebiet ausgewiesen, ab dem 22. Februar kamen die Bundesländer Brandenburg sowie Sachsen-Anhalt hinzu. Mit der Fassung, die für Einreisen von heute an bis zum 7. März gelten soll, wurden die beiden Regionen jedoch schon wieder von der Quarantäneliste getilgt. Damit müssen Einreisende aus ganz Deutschland sich in der Schweiz nicht mehr in Isolation begeben, benötigen für den Grenzübertritt jedoch einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test.Zuletzt hatte das BAG mit unklar formulierten Einreiseregelungen bezüglich der anerkannten Corona-Tests für Verwirrung gesorgt. Bei Einführung der Testpflicht am 8. Februar wurden ausschließlich PCR-Tests anerkannt, die bereits vor Reiseantritt beim Boarding vorzuzeigen waren. Rund zehn Tage später wurden Lockerungen dieser Maßnahme angekündigt: Ab dem 22. Februar sollten auch die schnelleren und meist preisgünstigeren Antigen-Schnelltests ausreichen. Daraufhin präzisierte die Schweizer Gesundheitsbehörde jedoch, dass die Antigen-Tests nur zum Betreten eines Fluges in die Schweiz anerkannt werden. Für die eigentliche Einreisekontrolle an der Schweizer Grenze wird nach wie vor ein PCR-Test verlangt. Wer keinen solchen vorweisen kann, muss sich umgehend am Flughafen auf eigene Kosten testen lassen. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht befreit.Die Schweiz verzeichnet derzeit eine sinkende Infektionskurve und hat für den 1. März Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. So dürfen Geschäfte, Museen und Zoologische Gärten wieder öffnen. Das Robert Koch-Institut führt die gesamte Schweiz als Corona-Risikogebiet, Einreisende nach Deutschland müssen sich also einem Corona-Test unterziehen und für zehn Tage in Quarantäne begeben.