Corona: Schweiz erklärt Sachsen zum Risikogebiet

München, 08.04.2021 | 10:45 | soe

Die Schweiz betrachtet Sachsen mit Wirkung zum 19. April wieder als Corona-Risikogebiet. In der jüngsten Aktualisierung der Liste der Risikoländer, für die in der Schweiz das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verantwortlich ist, wird damit neben Thüringen nun ein weiteres deutsches Bundesland aufgeführt. Somit müssen Einreisende aus Sachsen unmittelbar nach der Ankunft in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne.



Die Schweiz erklärt Sachsen ab dem 19. April zum Corona-Risikogebiet.



Auch Kroatien und die Türkei neu auf Schweizer Risikoliste



Neben dem deutschen Bundesland Sachsen umfasst die neue Einstufung des BAG auch weitere Regionen von Schweizer Nachbarländern. In Italien trifft es die Region Apulien, in Frankreich die Bretagne sowie die Provinz Nouvelle-Aquitaine. Zudem wird Armenien mit dem gesamten Staatsgebiet neu auf die Schweizer Risikoliste gesetzt, ebenso Kroatien, Litauen und die Türkei. Die Schweiz selbst wird vom deutschen Robert Koch-Institut seit dem 24. Oktober 2020 als Corona-Risikogebiet gelistet, es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.



Impfkampagne in der Schweiz



Nach Informationen des Auswärtigen Amtes müssen Einreisende aus Risikogebieten in der Schweiz einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Diese Vorgabe gilt zudem für alle Flugpassagiere, unabhängig davon, ob sie aus einem Risikogebiet anreisen oder nicht. Ankömmlinge aus Ländern der Risikoliste müssen sich binnen zwei Tagen bei der zuständigen Kantonsbehörde anmelden und unmittelbar nach der Ankunft eine zehntägige Quarantäne antreten. Diese kann nach sieben Tagen durch einen weiteren negativen PCR-Test verkürzt werden, sofern die kantonale Gesundheitsbehörde dem zustimmt. Alle Einreisenden in die Schweiz sind zudem zum Ausfüllen eines elektronischen Einreiseformulars verpflichtet.

