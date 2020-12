Skigebiete offen: Schweiz ermöglicht Winterurlaub

München, 04.12.2020 | 11:29 | soe

Die Schweiz will über Weihnachten und den Jahreswechsel Winterurlaub möglich machen. Dafür sollen die Skigebiete über die Feiertage geöffnet bleiben, auch Hotels und Restaurants sind nach wie vor in Betrieb. Die Pläne stoßen bei einigen Nachbarstaaten der Schweiz auf Ablehnung.



Mit der Entscheidung stellt sich die Schweiz gegen die Forderungen der Nachbarländer Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Diese wollen den Tourismus über die Feiertage stark eindämmen oder sogar gänzlich verhindern, um ein weiteres Ansteigen der Corona-Infektionszahlen zu verhindern. Aus diesem Grund war die Forderung nach einer einheitlichen Schließung aller Skigebiete der Alpenregion laut geworden. Der Schweizer Innenminister Alain Berset sagte dazu, seine Regierung werde nicht auf den Druck anderer Länder reagieren. Österreich hatte am 2. Dezember verkündet, Hotels bis zum 7. Januar geschlossen zu halten und zusätzlich bis zum 10. Januar für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine zehntägige Quarantänepflicht zu verhängen. Diese gilt demnach derzeit auch für Deutsche.In der Schweiz sind Hotels und Gastronomiebetriebe geöffnet, letztere müssen allerdings eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr einhalten. In öffentlichen Innenräumen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und an Haltestellen und Bahnsteigen. Züge verkehren nach Informationen des Auswärtigen Amtes im Regelbetrieb.Deutsche Staatsbürger dürfen derzeit uneingeschränkt in die Schweiz einreisen. Da Deutschland nicht auf der Schweizer Liste der Risikogebiete aufgeführt ist (Stand 4. Dezember 2020), besteht weder eine Quarantänepflicht, noch die Forderung nach einem negativen PCR-Test. Umgekehrt gilt die Schweiz allerdings aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet, Reise-Rückkehrer müssen also bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland je nach Bundesland mit Quarantänemaßnahmen rechnen.