Seychellen lockern Corona-Maßnahmen und Ausgangssperre

München, 02.03.2021 | 12:00 | soe

Auf den Seychellen treten umfangreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. So dürfen Restaurants auf den Inseln unter Hygieneauflagen wieder öffnen, außerdem greift die nächtliche Ausgangssperre nach einem Bericht der Seychelles News Agency zwei Stunden später als bisher. Die Seychellen verzeichnen sinkende Infektionszahlen und haben bereits rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft.



Wie Gesundheitskommissar Jude Gedeon am 1. März bekanntgab, wurden von der seychellischen Industrie- und Handelskammer sowie den Gesundheitsbehörden Kriterien festgelegt, welche gastronomische Betriebe für die Wiederöffnung erfüllen müssen. Kontrolliert wird deren Erfüllung durch Beamte des Gesundheitswesens, die Vor-Ort-Besuche durchführen. Laufkundschaft ist jedoch weiterhin nicht gestattet, Gäste müssen vorab einen Tisch reservieren. Die gleichen Sicherheitsauflagen, die Restaurants einhalten müssen, werden künftig auch für Geschäfte des Einzelhandels gelten.Darüber hinaus wurden auf den Seychellen die Zeiten der nächtlichen Ausgangssperre gelockert. Bislang trat sie bereits um 20 Uhr in Kraft, von nun an müssen die Menschen auf dem Archipel erst ab 22 Uhr in ihren Unterkünften bleiben. Die Öffnungszeiten von Geschäften werden ebenfalls leicht erweitert: Zwar bleibt die Schließzeit unter der Woche mit 18 Uhr gleich, am Wochenende wird die bisherige Sperrstunde jedoch von 15 auf 18 Uhr angehoben. Weitere Lockerungen erlauben die Öffnung von Spas und Fitnessstudios für Kunden mit Voranmeldung.Die Impfkampagne auf den Seychellen schreitet rasant voran. Mit Stand Ende Februar hat bereits die Hälfte der erwachsenen Inselbevölkerung die erste Impfdosis erhalten, rund ein Drittel der Menschen ist bereits vollständig mit beiden Dosen geimpft. Zudem haben die Seychellen am 15. Februar ihre Einreisebestimmungen gelockert. Seither müssen deutsche Urlauber nur noch für sechs Übernachtungen in ihrem gebuchten Resort in Quarantäne. Wer schon vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss sich bei der Einreise auf die Seychellen gar nicht mehr in Isolation begeben, benötigt jedoch einen Impfnachweis sowie einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test.