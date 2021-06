Seychellen verlängern Corona-Maßnahmen bis 15. Juni

München, 08.06.2021 | 15:51 | soe

Auf den Seychellen wurden die bestehenden Corona-Beschränkungen bis vorerst zum 15. Juni verlängert. Damit bleibt auch die nächtliche Ausgangssperre in Kraft, welche auf dem Archipel derzeit zwischen 23 und 4 Uhr gilt. Die Behörden haben sich zur Aufrechterhaltung der Maßnahmen entschieden, obwohl die Infektionszahlen auf den Seychellen nach Angaben des Informationsportals Garda wieder rückläufig sind.



Die Seychellen haben die Corona-Maßnahmen bis zum 15. Juni verlängert.

Noch für mindestens eine weitere Woche dürfen die Menschen auf den Seychellen zwischen 23 und 4 Uhr ihre Unterkünfte nur aus zwingend notwendigen Gründen verlassen. Wer in einem systemrelevanten Beruf tätig ist und während der Sperrzeit zur Arbeit muss, hat dies im Fall einer Kontrolle dokumentarisch zu beweisen. Geschäfte, Bars und Casinos müssen um 19 Uhr schließen, zudem bleibt das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im öffentlichen Raum verpflichtend. Sowohl in Innen-, als auch in Außenbereichen dürfen sich nicht mehr als vier Personen treffen. Urlaubern ist es nicht gestattet, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auf Empfehlung der Regierung sollte das Reisen zwischen den einzelnen Inseln vermieden werden.Die Seychellen erlauben Einreisen aus Deutschland. Bei der Ankunft müssen Einreisende ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen, das zum Zeitpunkt des Abflugs nicht älter als 72 Stunden war. Eine Quarantänepflicht besteht nicht, Ankommende werden jedoch Gesundheitschecks unterzogen. Zudem fordern die seychellischen Behörden das Einholen einer Gesundheitsgenehmigung vor dem Abflug. Darin werden unter anderem die Kontakt- und Flugdaten des Reisenden, sein Nachweis über eine zugelassene Unterkunft auf den Seychellen und eine Krankenversicherung abgefragt, welche auch Corona-Infektionen abdeckt.Aktuell gelten die Seychellen aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet, es herrscht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Rückreisende unterliegen deshalb nicht nur einer Testpflicht, sondern müssen auch eine mehrtägige Quarantäne bei ihrer Ankunft in Deutschland absolvieren. Vor rund einem Monat stiegen die Infektionszahlen in dem Inselstaat im Indischen Ozean stark an, nachdem die Seychellen zuvor verhältnismäßig glimpflich durch die Pandemie gekommen waren. Inzwischen stabilisieren sich die Neuinfektionen auf noch immer erhöhtem, aber nicht mehr ansteigendem Niveau.