Singapur: Bonusprogramm für Flugreisende

München, 09.03.2023 | 11:38 | spi

Singapur möchte mit dem Bonusprogramm SingapoRewards den Tourismus ankurbeln. Urlauberinnen und Urlauber, die mit dem Flugzeug anreisen, können davon profitieren. Es werden Gutscheine angeboten, die die kostenlose Teilnahme an einer von rund 40 verschiedenen Aktivitäten und Attraktionen ermöglichen. Von kulinarischen Erlebnissen über kulturelle Workshops bis hin zu Fahrradtouren ist für jede und jeden etwas dabei.



Singapur bietet in seinem Bonusprogramm unter anderem Fahrradtouren und Rundfahrten an.

Auf der ITB Berlin präsentierte Singapur stolz sein neues Bonusprogramm. Wer mit dem Flugzeug in den südostasiatischen Stadtstaat reist, kann einmalig von dem neuen Angebot profitieren. Reisende müssen sich lediglich auf der SingapoRewards-Website einen Account anlegen oder sich über die VisitSingapur-App registrieren. Über die Benutzeroberfläche wird dann eine Attraktion mit einem freien Zeitfenster ausgewählt und kostenlos gebucht.Nach dem Anlegen eines Kontos können Reisende aus rund 40 Attraktionen wählen. Über einen Filter lassen sich Rahmenbedingungen wie Datum, Uhrzeit und Dauer vorgeben. Auch das Thema kann direkt gewählt werden: Neuheiten und Spannendes, Essen und Trinken, Nachhaltigkeit oder Wellness. Diese können dann mit den Aktivitätstypen Touren, Workshops oder Attraktionen verknüpft werden. Wenn das passende Erlebnis gefunden wurde und das gewünschte Zeitfenster frei ist, geht es an die Buchung. In diesem Schritt muss durch die Angabe der Reisedaten nachgewiesen werden, dass eine Flugreise nach Singapur tatsächlich ansteht.Es gibt eine Filteroption, nur familienfreundliche Aktivitäten anzeigen zu lassen. Kinder unter 16 Jahren können jedoch kein eigenes SingapoRewards-Konto eröffnen und Eltern dürfen über ihren Account keine weiteren kostenlosen Tickets buchen. Nach Eingabe der Reisedaten werden die Urlauberinnen und Urlauber auf die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet und haben dort die Möglichkeit, ein zusätzliches Ticket für Kinder zu kaufen. Erwachsene Reisepartnerinnen und Reisepartner können sich hingegen einen eigenen Account anlegen und die gleiche Aktivität kostenlos buchen. Da die Plätze limitiert sind, sollte der zeitliche Abstand zwischen den Buchungen gering sein.