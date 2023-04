Singapur eröffnet den größten Vogelpark Asiens

München, 11.04.2023 | 14:30 | spi

In Singapur wird am 8. Mai 2023 der neue Vogelpark Bird Paradise eröffnet. Auf einer Fläche von mehr als 24 Fußballfeldern erstreckt sich die neue Attraktion im westlichen Mandai Wildlife Reservat. Besucherinnen und Besucher können in verschiedene Themenwelten eintauchen, in denen sie zum Teil sehr seltenen Vogelarten wie dem Philippinenadler oder dem Papuahornvogel begegnen. Abgerundet wird das tierische Vergnügen durch Shows, Vorträge und interaktive Fütterungen.



Neben dem Bird Paradise bietet Singapur jede Menge weiterer Tier- und Pflanzenparks an.

Im Vogelpark Bird Paradise leben mehr als 3.500 Vögel. Wer schon einmal in Singapur war, kennt einige von ihnen vielleicht noch aus dem alten Jurong Bird Park. Der Umzug in das westlich gelegene Mandai Wildlife war für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger aufwendig, hat sich aber gelohnt: Im Bird Paradise gibt es viel mehr Platz für die Vögel und die Besucherinnen und Besucher. Zahlreiche neue Restaurants und Bistros sowie Einkaufsmöglichkeiten verwöhnen die Gäste zusätzlich.Die großen Volieren unterscheiden sich in den Lebensräumen, die sie darstellen. So findet man in der Themenwelt Heart of Africa tropische Pflanzen und ein feuchtwarmes Klima. Ein besonderes Highlight in der Regenwald-Voliere ist die Bienenfresser-Klippe, die dem natürlichen Lebensraum vieler Zugvögel sehr nahe kommt. Hier können die spektakulären Sturzflüge beobachtet werden, mit denen die Vögel Insekten fangen. Weitere Biome sind unter anderem ein südamerikanisches Feuchtgebiet, südostasiatische Reisfelder und australische Eukalyptuswälder.Das Bird Paradise ist ab dem 8. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 38 Dollar für Erwachsene, 23 Dollar für Kinder und 20 Dollar für Seniorinnen und Senioren. Reisende erreichen das westliche Mandai Wildlife Reservat mit der North South Line und der Thomson-East Coast Line. Shuttles und Busse fahren von den MRT-Stationen Khatib (NS14), Choa Chu Kang (NS4), Ang Mo Kio (NS16) und Springlead (TE4) zum Bird Paradise. Um den größten Vogelpark Asiens zu erkunden, sollte ein ganzer Tag einplant werden. Wenn dann noch Zeit bleibt, bietet das Mandai Wildlife Reservat noch den Flusspark River Wonders, den Singapore Zoo sowie eine Nachtsafari in unmittelbarer Nähe an.