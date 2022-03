Singapur öffnet Grenzen und kippt Quarantäne bei Einreise

München, 25.03.2022 | 08:55 | soe

Singapur erlaubt an dem 31. März wieder die quarantänefreie Einreise aus allen Ländern der Welt. Bisher war dieses Privileg nur den Staaten vorbehalten, die im Rahmen einer Vaccinated Travel Lane (VTL) ein Reiseblasen-Abkommen mit dem asiatischen Stadtstaat hatten. Weiterhin verpflichtend ist für die Einreise jedoch eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus.



Deutschland gehörte bereits bisher zu den Ländern, die an Singapurs VTL-Programm teilnahmen. Reisende aus der Bundesrepublik durften demzufolge mit dem Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung ohne Quarantäne einreisen, mussten hierfür jedoch einen Vaccinated Travel Pass (VTP) beantragen und durften nur entsprechend ausgewiesene VTL-Flüge nach Singapur nutzen, die von Frankfurt am Main und München aus starteten. Künftig ist die Beantragung des Passes nicht mehr nötig, zudem haben Singapur-Reisende die freie Wahl aus allen angebotenen Flugverbindungen.Wie das Touristikportal FVW zusammenfasst, müssen Reisende nach Singapur ab kommendem Donnerstag anstelle einer Quarantäne- einer Testpflicht nachkommen, indem sie vor der Abreise einen PCR- oder Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Dieser darf zum Zeitpunkt des Abflugs höchstens 48 Stunden alt sein. Darüber hinaus wird der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung gefordert, der mindestens zwei Dosen bei einer Behandlung mit den Präparaten von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca beziehungsweise eine Dosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson belegt. Eine Auffrischungsimpfung wird nicht verlangt, auch weitere Tests nach der Ankunft sind nicht nötig. Spätestens drei Tage nach der Einreise ist jedoch eine Gesundheitserklärung auszufüllen, zudem ist der Abschluss einer COVID-19 abdeckenden Reisekrankenversicherung und die Nutzung der Trace-Together-App Pflicht.Zusätzlich lockert Singapur nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda die Corona-Beschränkungen innerhalb des Landes. So dürfen sich ab dem 29. März wieder bis zu zehn Personen treffen oder an Versammlungen teilnehmen, zuvor waren es nur fünf. An Arbeitsplätzen wird darüber hinaus der verpflichtende Anteil des Homeoffice von 50 auf 25 Prozent reduziert. Im Freien ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes künftig optional, in Innenräumen soll allerdings weiterhin eine Maskenpflicht herrschen.