Vulkan Ätna ausgebrochen

Der aktive Vulkan Ätna auf Sizilien brach in der Nacht zum 14. Dezember aus und spuckte Lava und Asche. Eine Gefahr für umliegende Dörfer bestand nicht. Auf den Flugverkehr hatte die Aktivität ebenfalls keine Auswirkungen. Der Flughafen Catania konnte seinen Betrieb am Montag ohne Einschränkungen durchführen.



Der Ätna ist erneut ausgebrochen (Symbolfoto).

Die Eruption des Ätna begann am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr und mündete nach nur 30 Minuten in einen Vulkanausbruch. Dies führte zu Lavafontänen mit mehreren Metern Höhe. Laut Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) wurde Vulkanasche in 4.900 Metern über dem Meeresspiegel registriert. Bis in den Morgen strömte heiße Lava aus dem Vulkan und kühlte sich wieder ab. Die Eruptionen werden derzeit von Forschern untersucht.Der Vulkan Ätna befindet sich nördlich der Stadt Catania auf der italienischen Insel Sizilien und gehört zum UNESO-Weltnaturerbe. Der 3.300 Meter hohe Vulkan ist einer der aktivsten Europas. Letztmalig brach er am Morgen des 24. Dezember 2018 aus. Infolgedessen musste auch der Flugverkehr auf dem Airport Catania vorübergehend eingestellt werden. Vulkanasche kann in einer erhöhten Konzentration für Flugzeuge gefährlich werden, da sich diese auf Triebwerke auswirken und zu einem Ausfall führen kann.Der Ätna ist eine beliebte Touristenattraktion auf Sizilien. Der Vulkan ist generell zugänglich und kann sowohl als geführte Tour als auch allein bestiegen werden. Am Vulkan gibt es zahlreiche Pfade und Parks, die Besuchern offen stehen. Touristen erwarten hier neben den riesigen Kraterlandschaften beeindruckende Hänge und Canyons sowie eine imposante Höhle, in der sich ein Gletscher gebildet hat. Während der Zeit des Ausbruchs kann das Naturschauspiel nachts aus sicherer Entfernung von einem Aussichtspunkt beobachtet werden.