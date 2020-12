Slowakei-Einreise: PCR-Test wird Pflicht für alle

München, 30.11.2020 | 15:11 | lvo

Ab 7. Dezember sind alle Einreisende in die Slowakei verpflichtet, ein negatives Corona-Testergebnis vorzulegen. Bisher waren von dieser Regelung Pendler und Studenten ausgenommen. Aufgrund stetig steigender Neuinfektionen in den Nachbarländern, reagiert die Slowakei nun mit einer Verschärfung der Einreisebedingungen.



Die Slowakei führt zum 7. Dezember eine PCR-Testpflicht für alle Einreisenden ein.

Mit der neuen Regelung soll das Hereintragen des Virus aus anderen Ländern erschwert werden. Seit 16. November gilt bereits für Urlauber bei der Einreise die Vorlage des negativen PCR-Tests oder eine zehntätige Quarantäne. Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci kündigte an, dass für Pendler und Studenten, die hauptsächlich aus Österreich und Tschechien in die Slowakei kommen, ein maximal zwei Wochen alter Test genügen würde, während das Testergebnis von Urlaubern nicht älter als 72 Stunden sein darf. Maßgeblich ist hier nicht der Zeitpunkt des Abstrichs, sondern des Testergebnisses.In der Slowakei gilt bis zum 29. Dezember der Notstand. Aus Sicht Deutschlands wurde die Slowakei als Risikogebiet durch das Robert Koch-Institut eingestuft. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den osteuropäischen Staat. Seit dem 16. November ist wiederum auch Deutschland aus slowakischer Sicht ein Risikogebiet.