Slowenien erlaubt Einreise ohne Corona-Test

14.06.2021

Slowenien lässt Urlauber aus Deutschland künftig ohne negatives Corona-Testergebnis einreisen. Seit dem 12. Juni wird die Bundesrepublik von dem Staat nicht mehr als Corona-Risikogebiet auf der „Roten Liste“ geführt, somit entfallen laut Auswärtigem Amt die coronabedingten Einreisebeschränkungen. Auch die Bedingungen für Einreisen aus Risikogebieten wurden gelockert.



Konkret heißt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für Slowenien, dass Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland frei einreisen dürfen, sofern sie sich mindestens fünf Tage vor der Ankunft nicht in einem als Risikogebiet deklarierten Land aufgehalten haben. Da die Herabstufung Deutschlands am 12. Juni in Kraft trat, ist es somit möglich, dass bei Einreisen bis zum 17. Juni noch eine Testpflicht besteht. Wie die Website Total Slovenia News berichtet, wurden jedoch auch die Bedingungen für die Einreise aus Risikogebieten gelockert.Wer aus einem Land einreisen möchte, das von Slowenien als Risikogebiet auf der „Roten Liste“ geführt wird, kann dies seit dem 5. Juni mit einem negativen Antigen-Schnelltest tun. Zuvor war für die Umgehung der Quarantänepflicht ein negatives PCR-Testergebnis notwendig. Bei beiden Testmethoden gilt jeweils eine Frist von 48 Stunden, binnen der die Proben vor der Ankunft entnommen worden sein müssen. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Test- und Quarantänepflicht.Slowenien wird vom Robert Koch-Institut als einfaches Corona-Risikogebiet geführt, gemäß neuer Einreiseverordnung besteht bei der Rückkehr nach Deutschland bei Vorlage eines negativen Testergebnisses keine Quarantänepflicht. Seit Mitte April sinken die Infektionszahlen in dem zentraleuropäischen Land stetig. Nach einem aktuellen Beschluss der Bundesregierung entfällt zum 1. Juli außerdem die Reisewarnung für einfache Risikogebiete wie Slowenien – falls das Land bis zu diesem Zeitpunkt nicht ohnehin vom RKI von dessen Risikoliste gestrichen wird.