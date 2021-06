Spanien schafft Maskenpflicht im Freien ab

München, 21.06.2021 | 12:27 | soe

Spanien hat das baldige Ende der generellen Maskenpflicht unter freiem Himmel verkündet. Ab dem 26. Juni muss der Mund-Nase-Schutz in Außenbereichen nur noch dort getragen werden, wo kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Auch für Urlauber auf Mallorca und den Kanaren wird der Aufenthalt im Freien damit wieder entspannter.



Wie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am 18. Juni ankündigte, wurde eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht und soll am 24. Juni das Kabinett passieren. Lobende Worte für die Entscheidung gab es daraufhin bereits von der balearischen Gesundheitsministerin Patricia Gómez, welche die Erleichterung auch angesichts der hochsommerlichen Temperaturen in Spanien für geboten betrachtet. Bisher galt in dem südeuropäischen Land seit mehr als einem Jahr die Pflicht, auch bei Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands an allen öffentlichen Orten eine Schutzmaske zu tragen. Ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren sowie Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung anlegen dürfen. Die Balearen hatten jedoch schon bisher zumindest an den Stränden eine etwas lockerere Regelung durchgesetzt.Als Grundlage für die Lockerung gilt die sich verbessernde Infektionslage in Spanien. Nach Informationen des Touristikportals Reise vor 9 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes derzeit bei etwa 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Touristisch relevante Regionen wie die Balearen verzeichnen sogar Inzidenzwerte von unter 20. Zudem hat knapp ein Drittel der spanischen Bevölkerung bereits einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten.Viele beliebte Urlaubsregionen in Spanien werden vom Robert Koch-Institut nicht mehr als Corona-Risikogebiete geführt. Darunter sind Mallorca, Ibiza und die übrigen Baleareninseln ebenso wie sehenswerte Städte wie Barcelona oder die Hauptstadt Madrid. Für die Einreise nach Spanien benötigen die meisten Reisenden aus Deutschland seit dem 21. Juni keinen Corona-Test mehr. Lediglich von Ankommenden aus dem Saarland sowie Baden-Württemberg wird noch ein negativer PCR- oder Antigen-Test, alternativ eine Impf- oder Genesungsbescheinigung gefordert.