Sri Lanka erleichtert Einreise für Genesene

München, 30.09.2021 | 09:47 | lvo

Sri Lanka passt die Einreisebestimmungen an. Wie aus einer aktualisierten Fassung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes hervorgeht, profitieren insbesondere von einer Corona-Erkrankung genesene Urlauber von gelockerten Regelungen. Genesene benötigen nur noch ein Antigen-Schnelltestergebnis.



Genesene müssen für die Einreise in Sri Lanka nur noch einen Antigen-Schnelltest vorlegen.

Bei der Einreise nach Sri Lanka müssen alle Ankommenden ein negatives PCR-Testergebnis mit sich führen, das höchstens 72 Stunden alt ist – ausgenommen davon sind Personen, die eine Erkrankung bereits überstanden haben. Diese müssen nun nur noch ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis mitbringen, das 48 Stunden alt sein darf. Voraussetzung dafür ist, dass die Infektion in den letzten drei Monaten vor der Einreise nach Sri Lanka erfolgte.Neben den Vorgaben für COVID-19-Tests müssen Touristen vorab ein Visum online auf der Website der Einwanderungsbehörde beantragen. Zusätzlich ist ein Gesundheitsformular auszufüllen. Dieses wird entweder im Flugzeug ausgehändigt oder liegt nach der Landung im Ankunftsbereich des Flughafens von Colombo bereit. Vollständig Geimpfte sowie Genesene mit einer Impfdosis sollten für die Einreise einen Impfnachweis in englischer Sprache bereithalten.Für Personen ohne oder mit unvollständigem Corona-Impfschutz gelten strengere Einreisebestimmungen. Um ein Visum zu erhalten, müssen diese für die ersten 14 Tage ihres Aufenthalts in Sri Lanka eine bestätigte Buchung in einem Safe-and-Secure-Level-1-zertifizierten Hotel vorweisen. An den Tagen eins und zwölf sind weitere PCR-Tests vorgeschrieben. Über das Hotel muss zudem eine sri-lankische COVID-Versicherung abgeschlossen werden. Zusätzlich müssen sich ungeimpfte Einreisende, die älter als zwölf Jahre sind, bei der Ankunft im Testzentrum des Airports oder in ihrem gebuchten Hotel verpflichtend einem PCR-Test unterziehen.