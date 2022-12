Sri Lanka erleichtert Einreise für Urlauber

München, 07.12.2022 | 15:53 | soe

Sri Lanka hat zum 7. Dezember die Einreisebedingungen für Urlauber und Urlauberinnen deutlich erleichtert. Künftig benötigen Einreisende keinen Corona-Impfpass oder negativen Testbescheid mehr, um den Inselstaat besuchen zu dürfen. Nur die Isolationspflicht für Personen, die während ihres Aufenthaltes in Sri Lanka positiv getestet werden, bleibt bestehen.



Sri Lanka hat zum 7. Dezember die meisten Corona-Einreisebeschränkungen abgeschafft.

Bislang mussten Reisende ab zwölf Jahren mit vollständiger Corona-Impfung an der Grenze ihren Impfpass vorzeigen. Wer die Immunisierung nicht nachweisen konnte, benötigte einen maximal 72 Stunden vor dem Abflug vorgenommenen PCR- oder einen höchstens 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest, den einige Fluggesellschaften bereits vor dem Boarding verlangten. Diese Vorgabe entfällt ab sofort, auch nach der Ankunft müssen sich Einreisende nicht auf das Coronavirus testen lassen.Ziehen sich ausländische Reisende während ihres Aufenthalts in Sri Lanka eine COVID-19-Infektion zu, gilt für sie jedoch weiterhin eine obligatorische Quarantänevorschrift. Sie müssen sich für sieben Tage in einem Hotel, einer privaten Unterkunft oder – je nach Gesundheitszustand – in einem privaten Krankenhaus isolieren. Die Kosten dafür haben die infizierten Reisenden nach Aussage von Sri Lankas Generaldirektorin des Gesundheitswesens, Dr. Asela Gunawardena, selbst zu tragen.Die Lockerung der Einreisebestimmungen kommt pünktlich zum Beginn der Hauptsaison auf der Urlaubsinsel. Zwar erlauben die tropischen Temperaturen das ganze Jahr über einen Strandurlaub, zwischen Dezember und Februar sinkt jedoch die Luftfeuchtigkeit angenehm ab und es wird auch tagsüber nicht zu heiß. Dann lassen sich auch die Sehenswürdigkeiten ganz entspannt entdecken: prächtige buddhistische Tempelanlagen, die weltberühmten Teeplantagen und alte Königsstädte wie Anarudhapura oder Polonnaruwa. Surferinnen und Surfer finden zwischen April und November die besten Bedingungen vor, als Hotspots gelten die Arugam Bay für Fortgeschrittene und die Region Hikkaduwa für Neulinge.