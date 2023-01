St. Lucia schafft alle Corona-Einreiseregelungen ab

München, 27.01.2023 | 11:12 | twi

Im Inselstaat St. Lucia laufen am 1. Februar alle coronabedingten Einreiseregelungen endgültig aus. Damit müssen Urlauberinnen und Urlauber, die auf die Karibikinsel reisen möchten, auch kein Einreiseformular mehr ausfüllen. Für die Reise nach St. Lucia gelten ab Februar wieder die regulären Einreisebestimmungen von vor der Pandemie.



Auf St. Lucia fällt die letzte coronabedingte Einreisebeschränkung.

Ab dem 1. Februar fällt in St. Lucia auch die letzte coronabedingte Einreisebestimmung. Mit der Ausfüllpflicht des Einreiseformulars zum Gesundheitsscreening enden alle Einreiseregelungen, die im Rahmen der COVID-19-Pandemie eingeführt worden waren. Im Januar muss das online erhältliche Formular jedoch noch von allen Urlauberinnen und Urlaubern vorm Verlassen des Flugzeugs in St. Lucia ausgefüllt werden. Neben Angaben zur Person werden darin Informationen zum Gesundheitszustand aller Reisenden abgefragt. Die Vorlage von Impfzertifikaten oder Genesungsnachweisen wurde bereits im vergangenen Jahr abgeschafft.Mit der Abschaffung des Einreiseformulars gelten in St. Lucia wieder die Einreiseregelungen aus der Zeit vor der Pandemie. Für die Einreise benötigen Touristinnen und Touristen entweder einen Reisepass oder vorläufigen Reisepass, für Kinder genügt ein Kinderreisepass. Die Reisedokumente müssen laut Auswärtigem Amt sechs Monate über die Reisezeit hinaus gültig sein. Bei Aufenthalten von bis zu 90 Tagen verlangen die lokalen Behörden von deutschen Reisenden kein Visum. Im karibischen Inselstaat gilt zudem keine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen mehr, das Tragen einer Maske wird jedoch noch immer dringend empfohlen. Verpflichtend ist der Mund-Nase-Schutz für alle Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, direkte Kontaktpersonen von Infizierten sind oder Erkältungssymptome haben. Ebenso gilt das Maskenmandat in St. Lucia noch beim Betreten von Gesundheitseinrichtungen, Polizei- oder Feuerwehrstationen, Gefängnissen und Pflegeheimen.St. Lucia ist vor allem für seine Landschaft mit den ikonischen beiden Pitons bekannt. Die beiden Berge vulkanischen Ursprungs gelten als Wahrzeichen der Insel. Als Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen blickt die Insel auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Die verwunschenen Regenwälder und spektakulären Bergregionen laden zum Wandern ein, auch die Kulinarik St. Lucias erfreut sich bei Reisenden großer Beliebtheit. Zudem zählt St. Lucia zu den weltweit besten Flitterwochenzielen.