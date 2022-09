St. Lucia hebt alle Einreisebeschränkungen auf

München, 07.09.2022 | 10:59 | twi

Der karibische Inselstaat St. Lucia hat alle coronabedingten Einreisebeschränkungen aufgehoben. Seit dem 5. September müssen Reisende weder einen vollständigen Impfzyklus noch einen negativen Test auf das Coronavirus nachweisen können. Bei der Einreise muss neben dem Reisepass lediglich ein Gesundheitsformular vorgezeigt werden.



St. Lucia unterscheidet bei der Einreise demnach seit Montag nicht mehr zwischen geimpften und ungeimpften Urlauberinnen und Urlaubern. Das Gesundheitsformular, das gleichzeitig als Reiseanmeldung dient, kann auf der offiziellen Tourismuswebsite des Karibikstaates heruntergeladen werden. Dort müssen alle erwachsenen Reisenden vor der Ankunft neben ihrem Namen und weiteren persönlichen Daten einen Fragebogen zu Erkrankungen in den letzten 21 Tagen ausfüllen. Zudem hat das Gesundheitsministerium St. Lucias die meisten Maßnahmen zum Infektionsschutz aufgehoben. So müssen keine Abstandsregeln mehr beachtet werden und die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen ist nicht länger beschränkt. Ungeimpfte Reisende müssen sich außerdem an den ersten sieben Tagen ihres Aufenthaltes nicht mehr in speziell ausgeschriebenen COVID-Unterkünften aufhalten.In den meisten Bereichen gilt zudem keine Maskenpflicht mehr, dennoch empfiehlt das Gesundheitsministerium des Inselstaates weiterhin, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, um Corona-Infektionen vorzubeugen. Verpflichtend sind Masken derzeit nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen sowie bei größeren Menschenansammlungen, in denen die Teilnehmenden engen Kontakt zueinander haben. Als Beispiel dafür führt das Ministerium Gottesdienste und weitere religiöse Zusammenkünfte und Zeremonien an.Seit Mitte Juni liegen die Inzidenzwerte in St. Lucia unter 200, am 7. September wurde beispielsweise ein Wert von 66,2 gemessen. Bei knapp 180.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurden seit Beginn der Pandemie rund 29.000 Infektionen und 391 Todesfälle registriert. Von der Bevölkerung St. Lucias war Anfang September etwa ein Drittel mindestens einmal gegen COVID-19 geimpft, 30,5 Prozent waren vollständig immunisiert und 4,3 Prozent haben eine Booster-Dosis erhalten.