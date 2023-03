St. Patrick’s Day: Am 17. März wird es grün

Am Freitag, dem 17. März, wird weltweit der St. Patrick’s Day gefeiert. In Irland ist dieser Tag ein Nationalfeiertag und in vielen Teilen der Welt zumindest ein Anlass zum Trinken. Traditionell tragen die Menschen an diesem Tag grüne Kleidung und Accessoires. Umzüge, Paraden und Musik erwarten feierfreudige Reisende vor allem in Dublin, aber auch in den USA. Wer nicht so weit reisen möchte, findet auch in Berlin, London und München große Veranstaltungen.



Grün ist die Farbe Irlands und darf in keinem St.-Patrick’s-Day-Outfit fehlen.



Hier wird der St. Patrick’s Day besonders groß gefeiert



Den größten Goldschatz finden Reisende am Ende des Regenbogens in Dublin. Es gibt Umzüge, Paraden, Konzerte und natürlich viel Bier. New York, die Wahlheimat vieler irischer Ausgewanderter, versprüht am St. Patrick’s Day seinen ganz eigenen grünen Charme. Mit bis zu 250.000 Teilnehmenden übertrifft die Parade sogar die in Dublin. Besonders spektakulär sind die grün beleuchteten Wolkenkratzer. Flugverbindungen nach Dublin und New York gibt es von vielen deutschen Flughäfen und fast täglich. Reisende sollten beachten, dass es wegen der Paraden zu Unregelmäßigkeiten im öffentlichen Nahverkehr und zu zeitweiligen Straßensperrungen kommen kann.



Wer ist St. Patrick?



Im 5. Jahrhundert soll der heilige Patrick, ein christlicher Bischof, das damalige Irland missioniert haben. Mit dem katholischen Glauben kam auch die scholastische Bildung auf die Insel. Der sagenumwobene Nationalheilige soll zudem mit seinem Stab giftige Schlangen aus Irland vertrieben haben. Bis heute sind die Irinnen und Iren mehrheitlich christlich und Irland bekanntermaßen schlangenfrei. Grund genug also, den Heiligen zu feiern und auf das grüne Land anzustoßen. Kleeblätter, Kobolde, krause Rotbärte: Der St. Patrick's Day macht durch seine festen Symbole und seine grüne Farbe auf sich aufmerksam. Von Jahr zu Jahr überbieten sich Menschen und Städte mit immer neuen und kreativen Ideen, den eigentlich christlichen Kirchentag in der Fastenzeit in strahlendem Grün zu feiern. Für Reisende ist der St. Patrick's Day eine einmalige Gelegenheit, den irischen Glückstag hautnah mitzuerleben.

