Sturm Eunice: Großbritannien verhängt Warnstufe Rot für London

München, 18.02.2022 | 15:59 | soe

Großbritannien bereitet sich auf das Auftreffen von Sturmtief Eunice vor, das in Deutschland Zeynep getauft wurde. Die ersten Ausläufer des Orkans haben die britischen Inseln bereits erreicht, der Wetterdienst des Landes warnt vor gefährlichen Bedingungen und extrem starkem Wind. Für die Hauptstadt London wurde erstmalig seit Einführung dieser Kategorie die Sturmwarnstufe Rot verhängt.



Großbritannien rechnet am 18. Februar mit dem Eintreffen von Sturm Eunice.

Während Deutschland ab Freitagnachmittag mit dem Eintreffen des neuen Orkantiefs rechnet, erreicht dieses Großbritannien bereits früher. Dort müssten laut Meinung der Wetterexperten und -expertinnen insbesondere die Menschen in London, Wales und Südengland mit widrigen Witterungsbedingungen rechnen. Die Behörden haben die Empfehlung herausgegeben, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und Vorkehrungen zu treffen. Für London wurde dabei erstmalig die Sturmwarnstufe Rot verhängt, seit diese im Jahr 2011 eingeführt worden war. Im Freien könne aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten Lebensgefahr bestehen. Der Sturm hat die Kraft, Dächer abzudecken, Bäume und Stromleitungen umzureißen und in den Küstenregionen Sturmfluten zu verursachen.Im Vorfeld des Sturms wurden mehrere Fähren zwischen dem englischen Dover und Calais in Frankreich gestrichen, wie die Tagesschau am Freitag berichtet. Auch an den Flughäfen müssen sich Fluggäste auf Einschränkungen einstellen, die in Verspätungen und Flugausfällen bestehen können. Nach ersten Berichten kam es in der Grafschaft Cornwall bereits am Freitagmittag zu ersten Stromausfällen. Auch im Bahn- und Straßenverkehr sind Behinderungen zu erwarten, mehrere Brücken wurden vorsorglich gesperrt.Auch jenseits des Ärmelkanals stellen sich mehrere Länder auf das herannahende Sturmtief ein. In Frankreich gilt für fünf nördliche Departements eine Unwetterwarnung, der Bahnverkehr soll in den betroffenen Regionen größtenteils eingestellt werden. Unter anderem fährt der Schnellzug Thalys nicht wie üblich bis in die Niederlande, wo ebenfalls ein Wetteralarm der Stufe Rot ausgerufen wurde. Die dortigen Küstenregionen bereiten sich auf hohen Wellengang vor, am Flughafen Amsterdam kann es zu Verzögerungen und Ausfällen kommen.