Südkorea: Keine Quarantänepflicht mehr bei Einreise

München, 29.07.2022 | 10:02 | cge

In Südkorea gelten künftig erleichterte Einreisebestimmungen. Demnach müssen sich Reisende in das ostasiatische Land nicht mehr in eine Quarantäne begeben. Die neue Regelung gilt für alle Einreisenden unabhängig von ihrem Impfstatus gegen das Coronavirus. Für die Einreise muss jedoch sowohl vor dem Reiseantritt als auch nach Ankunft in Südkorea ein Corona-Test durchgeführt werden.



Reisende müssen sich in Südkorea nicht mehr in Quarantäne begeben.



Einreise nach Südkorea: Was gilt?



Bereits vor Reiseantritt muss am Flughafen ein negatives PCR- oder Antigentestergebnis vorgelegt werden. Ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden vorher, ein Antigentest höchstens 24 Stunden vor Abreise durchgeführt worden sein. Das Dokument muss hierbei in englischer oder koreanischer Sprache vorliegen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und genesene Einreisende, die in Südkorea leben und in dem ostasiatischen Land als genesen registriert wurden. Weiterhin ist es vorgeschrieben, dass Einreisende innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ankunft einen weiteren kostenpflichtigen PCR-Test machen lassen.



Corona-Situation in Südkorea



