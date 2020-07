Südsee: Tahiti öffnet ab 15. Juli die Grenzen

München, 08.07.2020 | 09:33 | soe

Ab Mitte Juli 2020 dürfen ausländische Touristen wieder das Traumziel Südsee besuchen. Tahiti vereinfacht nach einem Bericht von Reise vor 9 die Einreise für Besucher, indem die Quarantänepflicht abgeschafft wird. Bereits seit dem Anfang Juli bietet die Nationalairline Air Tahiti Nui wieder Flüge von Paris nach Papeete an.



Am 15. Juli will der Inselstaat in Französisch-Polynesien wieder internationale Gäste begrüßen. Die südpazifischen Eilande waren durch frühzeitige Abschottung von einem größeren Ausbruch der Corona-Pandemie verschont geblieben, lediglich knapp über 60 Krankheitsfälle wurden auf den Inseln registriert. Vorsicht gilt seitens der Behörde auch weiterhin, so müssen alle Fluggäste vor dem Boarding einen negativen Covid-19-Test nachweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. An Bord von Air Tahiti Nui gilt eine Maskenpflicht.Europäische Reisende können seit dem 3. Juli wieder ab Paris mit einem Zwischenstopp in Vancouver in die tahitianische Hauptstadt Papeete fliegen. Angeboten werden vier Flüge pro Woche, ab Mitte Juli soll die Frequenz auf fünf wöchentliche Rotationen steigen. Derzeit rät das Auswärtige Amt noch von Reisen nach Tahiti oder Bora-Bora ab, was mit den bislang geltenden Quarantänebestimmungen begründet wird.