Taiwan: Schrittweise Öffnung der Grenzen ab März

21.02.2022

Die Regierung Taiwans hat erste Öffnungsschritte angekündigt. Die verpflichtende Quarantäne soll demnach ab Mitte März verkürzt werden, außerdem soll die Einreise zunächst für Geschäftsreisende sowie ausgewählte andere Personengruppen vereinfacht werden. Der ostasiatische Inselstaat war von der Pandemie bisher kaum betroffen und hatte sich größtenteils vom Rest der Welt abgeschottet. Die touristische Einreise bleibt jedoch verboten.



Die Quarantäne von Einreisenden wurde im Rahmen der Öffnung von 14 Tagen auf zehn verkürzt, anschließend sind alle Einreisenden dazu verpflichtet, unnötige Kontakte für sieben Tage zu vermeiden und ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Die Isolation muss entweder zuhause, bei der Familie oder Freundinnen und Freunden erfolgen, wobei immer nur eine eingereiste Person aufgenommen werden darf. Sollte das nicht möglich sein, muss die Isolation in einem ausgeschriebenen Quarantäne-Hotel erfolgen. Bei der Einreise und vor dem Auslaufen der Isolation wird je ein PCR-Test vorgenommen. Zudem müssen insgesamt vier Antigentests durchgeführt werden, am dritten, fünften und siebten Tag der Isolation sowie am sechsten oder siebten Tag danach.Während die touristische Einreise nach wie vor nicht gestattet ist, können Geschäftsreisende von vereinfachten Einreiseregelungen profitieren. So wurden für diese Personengruppe ab April gelockerte Grenzkontrollen angekündigt und eine Verkürzung der Quarantäne wurde ebenso in Aussicht gestellt. Ausländische Studierende, ausländische Ehepartnerinnen und Ehepartner, minderjährige Kinder von Taiwanerinnen und Taiwanern sowie Personen mit einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung dürfen ein Visum für Taiwan beantragen. Auch aus humanitären Gründen werden Visa ausgestellt. Ferner ist die Einreise Ausländerinnen und Ausländern mit taiwanischem Daueraufenthaltstitel gestattet. Zudem arbeitet die Tourismusbehörde des Landes derzeit mit Fluggesellschaften sowie Reisebüros daran, den Tourismus nach Corona wieder anlaufen zu lassen.Begründet wurden die Lockerungen damit, dass die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe verursachen würde. Zudem seien die Übertragungsketten auch nach dem Neujahrsfest kontrollierbar gewesen und die Reproduktionszahl sei stabil geblieben. Taiwan verzeichnete seit Beginn der Pandemie lediglich etwas mehr als 20.000 Infektionen. Der Höchstwert der Sieben-Tage-Inzidenz betrug 17,5 und wurde am 29. Mail 2021 gemessen, am 21. Februar 2022 wurde die Inzidenz mit 1,8 angegeben. Von der taiwanischen Bevölkerung sind 74,5 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft, 35,4 Prozent haben bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Im Land gelten nach wie vor strenge Infektionsschutzmaßnahmen. So muss ein Mund-Nase-Schutz im gesamten öffentlichen Raum, also auch im Freien, getragen werden. Zudem sind Restaurants und Bars in der Hauptstadt Taipei momentan geschlossen.