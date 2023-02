Teneriffa: Streik im öffentlichen Nahverkehr

München, 13.02.2023 | 15:24 | spi

Die Gewerkschaft UGT Canarias hat einen Streik der Beschäftigten des Straßenbahndienstes auf Teneriffa angekündigt. Dieser soll noch im Februar beginnen und etappenweise bis Ende Mai durchgeführt werden. An den Streiktagen wird es zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Auch am Höhepunkt des Karnevals in Santa Cruz de Tenerife bleiben die Straßenbahnen stehen. Inselreisende sollten an den Streiktagen mit Verspätungen rechnen.





Der Frühling auf der kanarischen Insel Teneriffa ist mit Streikterminen durchsetzt.



Teneriffas ÖPNV streikt über vier Monate verteilt



Der nächste Monat beginnt mit einer dreitägigen Streikphase vom 1. bis zum 3. März. Danach fallen die Straßenbahnen zwischen dem 6. und 10. März sowie zwischen dem 13. und 17. März aus. Darauf folgen die Termine 20. bis 24. März und 27. bis 29. März. Am letzten Tag des Monats wird ebenfalls gestreikt. Im April setzen sich diese Etappen fort. Zwischen dem 3. und 5. April sowie zwischen dem 10. und 14. April fahren keine Straßenbahnen. Darüber hinaus kommt es zwischen dem 17. und dem 21. April und vom 24. bis zum 28. April ebenfalls zum Arbeitsausstand der Beschäftigten des Straßenbahndienstes.



Im Mai endet der Streik auf Teneriffa



Die Ursachen für den Streik sind vielfältig. So soll der Betriebsrat ganze 21 Punkte vorgelegt haben, die das System des Straßenbahndienstes fairer gestalten sollen. Falls Ende April noch keine Einigung vorliegt, geht der Streik in die letzte Runde. Dann fahren auch am 4. und am 5. Mai sowie zwischen dem 8. und dem 12. Mai keine Bahnen mehr. Es folgen zwei längere Ausfälle zwischen dem 15. und dem 19. Mai und zwischen dem 22. und dem 26. Mai. Die letzten Termine wären der 29. und der 31. Mai. Urlauber und Urlauberinnen auf der spanischen Insel Teneriffa müssen Geduld beweisen. Es kommt an mehreren Terminen bis Mai zu Streikaktionen der Beschäftigten des Straßenbahndienstes. Mit etwas Glück einigen sich die Parteien frühzeitig. Bereits dieser Monat ist mit mehreren Streikterminen gespickt. Die Arbeitsniederlegung beginnt mit dem Karnevalswochenende vom 17. bis zum 21. Februar und geht nach einer kurzen Pause vom 24. bis zum 26. Februar weiter.Der nächste Monat beginnt mit einer dreitägigen Streikphase vom 1. bis zum 3. März. Danach fallen die Straßenbahnen zwischen dem 6. und 10. März sowie zwischen dem 13. und 17. März aus. Darauf folgen die Termine 20. bis 24. März und 27. bis 29. März. Am letzten Tag des Monats wird ebenfalls gestreikt. Im April setzen sich diese Etappen fort. Zwischen dem 3. und 5. April sowie zwischen dem 10. und 14. April fahren keine Straßenbahnen. Darüber hinaus kommt es zwischen dem 17. und dem 21. April und vom 24. bis zum 28. April ebenfalls zum Arbeitsausstand der Beschäftigten des Straßenbahndienstes.Die Ursachen für den Streik sind vielfältig. So soll der Betriebsrat ganze 21 Punkte vorgelegt haben, die das System des Straßenbahndienstes fairer gestalten sollen. Falls Ende April noch keine Einigung vorliegt, geht der Streik in die letzte Runde. Dann fahren auch am 4. und am 5. Mai sowie zwischen dem 8. und dem 12. Mai keine Bahnen mehr. Es folgen zwei längere Ausfälle zwischen dem 15. und dem 19. Mai und zwischen dem 22. und dem 26. Mai. Die letzten Termine wären der 29. und der 31. Mai.

Weitere Nachrichten über Reisen

13.02.2023 Neuseeland: Überschwemmungen und Stromausfälle nach Tropensturm "Gabrielle" Im Norden Neuseelands tobt derzeit der Tropensturm "Gabrielle". Vielerorts kam es zu starken Überschwemmungen und Stromausfällen. Einige Airports mussten den Betrieb einstellen. Im Norden Neuseelands tobt derzeit der Tropensturm "Gabrielle". Vielerorts kam es zu starken Überschwemmungen und Stromausfällen. Einige Airports mussten den Betrieb einstellen.

13.02.2023 Thailand: Warnung vor giftigen Quallen auf Phuket Auf Thailands beliebter Insel Phuket kam es in der letzten Zeit vermehrt zu Quallenstichen. Jetzt gab die Behörde eine Warnung für einige Strandregionen heraus. Auf Thailands beliebter Insel Phuket kam es in der letzten Zeit vermehrt zu Quallenstichen. Jetzt gab die Behörde eine Warnung für einige Strandregionen heraus.

13.02.2023 Frankreich: Weitere Streiks im Februar angekündigt Am 7. und 8. sowie am 11. Februar werden erneut größere Proteste in Frankreich erwartet. Nach wie vor protestieren viele Französinnen und Franzosen gegen die geplante Rentenreform der Regierung. Am 7. und 8. sowie am 11. Februar werden erneut größere Proteste in Frankreich erwartet. Nach wie vor protestieren viele Französinnen und Franzosen gegen die geplante Rentenreform der Regierung.

10.02.2023 Singapur streicht die meisten Corona-Maßnahmen Die Regierung in Singapur lockert die Einreisebestimmungen für internationale Gäste. Darüber hinaus fallen viele weitere Corona-Regeln wie die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Regierung in Singapur lockert die Einreisebestimmungen für internationale Gäste. Darüber hinaus fallen viele weitere Corona-Regeln wie die Maskenpflicht im öffentlichen Raum.