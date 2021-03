Testpflicht für Flüge aus dem Ausland soll ab 28. März gelten

München, 25.03.2021 | 19:43 | soe

Die am frühen Dienstagmorgen angekündigte Testpflicht für alle Flugreisenden aus dem Ausland soll schon am 28. März in Kraft treten und vorerst bis zum 12. Mai gelten. Dies geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, den das Gesundheitsministerium vorgelegt hat. Tritt er in Kraft, müssen die Fluggesellschaften schon ab Sonntag vor allen Abflügen aus dem Ausland einen negativen Corona-Test von ihren Passagieren fordern.



Schon ab Sonntag soll nach einem Verordnungsentwurf die neue Testpflicht für Flugreisende aus dem Ausland gelten. Update 25. März, 19:40 Uhr



In der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegten Verordnung wird als Einführungsdatum der neuen Testpflicht für Flugpassagiere aus dem Ausland der 28. März genannt. Stimmt das Kabinett dem Entwurf zu, tritt die Regelung demzufolge ab kommendem Sonntag um 0 Uhr in Kraft. Ursprünglich war ein Beginn bereits zum morgigen Freitag vorgesehen. Um sowohl den Reisenden, als auch den Fluggesellschaften jedoch mehr Zeit für die Vorbereitungen zu geben, wurde der Termin um zwei Tage verschoben. Eine Veröffentlichung der neuen Corona-Einreiseverordnung soll am 26. März erfolgen.



Ursprüngliche Meldung vom 25. März, 14:41 Uhr



Seit Ankündigung der neuen Testpflicht in der Nacht auf Dienstag war unklar, ab welchem Datum diese eingeführt werden soll. Nun verkünden übereinstimmende Medienberichte, dass ein entsprechender Entwurf der neuen Corona-Einreiseverordnung auf den Weg gebracht wurde und derzeit mit den Ministerien abgestimmt wird. Er besagt, dass Beförderungsgesellschaften wie beispielsweise Fluglinien schon ab Freitag von ihren Passagieren einen negativen Testnachweis verlangen müssen. Dieser sei bereits vor dem Abflug nach Deutschland vorzuweisen, andernfalls darf die Person nicht befördert werden. Für Reisende bedeutet dies im Klartext, dass bei einem Beschluss der Verordnung auch vor der Rückreise aus Nicht-Risikogebieten ein Corona-Test fällig wird.



Änderung zur bisherigen Regelung



Bislang mussten sich nur Reisende aus Corona-Risikogebieten bei der Einreise nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Im Falle eines Aufenthaltes in einem Risikogebiet ohne besonderen Status ist der Test innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft dem Gesundheitsamt vorzulegen. Personen, die innerhalb der letzten zehn Tage in einem Hochinzidenz- oder Mutationsgebiet waren, müssen sich hingegen schon jetzt vor dem Abflug einem Corona-Test unterziehen. Künftig soll die Testpflicht vor Abreise also auch auf reguläre Risikogebiete sowie auf alle Länder, die nicht auf der Risikoliste des Robert Koch-Instituts stehen, ausgeweitet werden und jegliche Flüge aus dem Ausland umfassen.



Wer zahlt die Rückkehrer-Tests?



Die Frage der Finanzierung der neuen Corona-Tests, die beispielsweise auch Mallorca-Urlauber betreffen, blieb bislang noch ungeklärt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat für den heutigen Donnerstag Beratungsgespräche mit Vertretern der Fluggesellschaften angesetzt, um die organisatorische Umsetzung der Testpflicht zu diskutieren. Mehrere Medienberichte verweisen auf einen Passus des Verordnungsentwurfs, der die Kosten für die Tests den Fluggästen selbst auferlegt – es sei denn, der Flug ist Teil einer Pauschalreise. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus. Mehrere Reiseveranstalter haben jedoch bereits Sonderaktionen ins Leben gerufen, die eine Organisation und teils auch kostenfreie Durchführung von Corona-Tests vor der Rückkehr umfassen. Der finale Beschluss der neuen Einreiseverordnung wird noch im Laufe des Donnerstags erwartet.

