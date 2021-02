Thailand: Bangkok öffnet Bars und Restaurants bis 23 Uhr

München, 24.02.2021 | 08:54 | cge

Thailand lockert die Corona-Maßnahmen im Land. In der Hauptstadt Bangkok dürfen Restaurants, Bars und Pubs wieder bis 23 Uhr öffnen. Das hat die COVID-19 Situation Administration (CCSA) des Landes am Montag beschlossen.



In Bangkok dürfen Restaurants wieder bis 23 Uhr öffnen.

Thailand ist aktuell in unterschiedliche Zonen gegliedert. Mit diesen farblichen Abstufungen in dunkelrote, orange, gelbe und grüne Zonen gehen bestimmte Corona-Regelungen einher. Durch eine Verbesserung der Infektionslage wurden rund 20 Provinzen in die grüne Zone herabgestuft. Bangkok verbesserte sich von Zone Rot zu Zone Orange. Somit dürfen Restaurants und Bars ihre Betriebszeit wieder verlängern und Alkohol ausschenken. Livemusik darf ebenfalls gespielt werden, Tanzen hingegen ist weiterhin nicht erlaubt. Geöffnet werden darf nun bis 23 Uhr. Gastronomiebetriebe in gelben Zonen dürfen hingegen bis Mitternacht servieren. Für Restaurants in den 54 grünen Zonen gelten keine Einschränkungen mehr. Sie dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten zurückkehren. Ab wann die Lockerungen gelten, hängt von den Regierungen in den einzelnen Provinzen ab. Lediglich die Provinz Samut Sakhon gilt aktuell noch als rote Zone, in der es keine Erleichterung der Corona-Restriktionen geben wird.Neben der Lockerung für Gastronomiebetriebe dürfen auch Fitnessstudios – sowohl innen als auch außen – in der orangen und gelben Zone wieder regulär öffnen. Die Zuschauerzahlen für Sportveranstaltungen werden limitiert. Geschäfte und Einkaufszentren dürfen normal öffnen.Die Infektionslage in Thailand hat sich in den vergangenen Wochen verbessert. Thailand wird vom Robert Koch-Institut nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft. Die Einreise in das asiatische Land ist für deutsche Staatsbürger grundsätzlich möglich. Vorgeschrieben für Reisende sind neben der Einhaltung einer 14-tägigen Quarantäne in einer staatlich zugelassenen Unterkunft nach Ankunft auch mehrere Corona-Tests.