Thailand: Songkran-Festival in Bangkok mit Alkoholverbot

München, 06.04.2023 | 09:14 | ksu

Das traditionelle Neujahrsfest Thailands, auch als Songkran-Festival oder Wasserfest bekannt, findet 2023 vom 12. bis 14. April statt. Die Feierlichkeiten werden in Bangkok auf dem Rathausplatz ausgetragen und unterliegen in diesem Jahr strengen Regeln. So ist Teilnehmenden unter anderem der Kauf und Konsum von Alkohol untersagt.



Das traditionelle Songkran-Festival wird in diesem Jahr in der Hauptstadt Thailands ohne Alkohol stattfinden. Wie der Gouverneur Bangkoks Chadchart Sittipunt am 27. März mitteilte, werde es zu den offiziellen Feierlichkeiten Mitte April auf dem Rathausplatz verschärfte Regeln geben. Nicht nur ist Feiernden der Kauf und Konsum von Alkohol verboten, sie müssen auch auf die Verwendung von Hochdruck-Wasserpistolen, das Verschmieren von Farbpulver und zu freizügige Kleidung verzichten. Die Einhaltung der Bestimmungen wird während der öffentlichen Veranstaltungen vom 12. bis 14. April durch die Behörden kontrolliert.Die traditionelle Neujahrsfeier darf nur in ausgewählten Bezirken stattfinden. Die genehmigten Orte werden auf ausgehängten Karten verzeichnet sein. Die Feierlichkeiten, die in manchen Gemeinden über den offiziellen Rahmen hinaus ausgeweitet werden, stehen für Säuberung und Erneuerung. An diesen Tagen reinigen die Menschen ihre Häuser oder Wohnungen, besuchen Tempel und hinterlassen dort Opfergaben. Auch religiöse Umzüge gehören mancherorts zum Neujahrsfest dazu. In Bangkok wird anlässlich der Feiertage das Phra Phuttha Sihing Buddha-Bildnis des Nationalmuseums der Stadt auf den Rathausplatz gebracht, um der Öffentlichkeit Zugang für Gebete und Opfergaben zu gewähren.Anlässlich des thailändischen Neujahrs, das traditionell im vierten oder fünften Monat eines Jahres gefeiert wird, heutzutage aber fest auf Mitte April datiert ist, finden vor allem in größeren Städten und touristischen Zentren große Wasserschlachten statt. Ursprünglich galt Songkran als die Zeit, zu der junge Personen ältere Familienmitglieder während der Neujahrstage aufsuchten und ihnen kleinere Mengen Wasser über die Hände gossen. Diese Respektsbekundung hat sich in den vergangenen Jahren aber zu einem eigenen Event entwickelt.