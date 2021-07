Thailand: Beschränkungen in dunkelroten Zonen verschärft

München, 22.07.2021 | 10:52 | soe

Thailand verschärft die Beschränkungen in den von der neuen Welle der Corona-Pandemie besonders betroffenen dunkelroten Zonen. Zahlreiche Einrichtungen wie öffentliche Parks, Friseure und Kindertagesstätten müssen nach Angaben des Lokalmediums Bangkok Post vorerst den Betrieb einstellen. Aktuell sind in Thailand 13 Provinzen mit der höchsten Corona-Warnstufe versehen, darunter auch der Großraum um die Hauptstadt Bangkok.



Thailand hat weitere Corona-Beschränkungen für die als dunkelrot eingestuften Zonen angekündigt.

Nach einem Beschluss des thailändischen Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) müssen weitere Institutionen in den Gebieten schließen, die aktuell besonders viele Infektionsfälle verzeichnen. Neben der Haupstadt Bangkok betrifft dies auch die zur Metropolregion gehörenden Provinzen Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan und Samut Sakhon. Zudem werden die Regionen Narathiwat, Pattani, Songkhla und Yala im Süden Thailands der Warnstufe dunkelrot zugeordnet, ebenso wie die vor zwei Tagen hinzugekommenen Provinzen Chon Buri, Chachoengsao und Ayutthaya. Die Schließungen wurden am 21. Juli auf einer Pressekonferenz von Sprecherin Apisamai Srirangson detailliert verkündet und sollen für mindestens 14 Tage gelten.Nachdem bereits Einkaufszentren geschlossen und die Betriebszeiten von Restaurants reduziert worden waren, stehen nun weitere Beschränkungen an. Körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Friseure, Saunen, Schönheitskliniken, Maniküre- und Tattoostudios dürfen vorerst keine Kunden mehr bedienen. Auch im Freizeitbereich müssen die Menschen Einschränkungen hinnehmen, so sind Theater, Bibliotheken, Sportplätze, Schwimmbäder und öffentliche Parks sowie botanische Gärten von den Schließungen betroffen. Darüber hinaus müssen Kitas und Lernzentren, Museen und Galerien sowie Zoos ihre Pforten schließen.Auch der Reiseverkehr in Thailand ist derzeit stark eingeschränkt. In den dunkelroten Zonen dürfen keine Inlandsflüge mehr stattfinden, der öffentliche Nahverkehr arbeitet mit reduzierter Kapazität und eingeschränkten Betriebszeiten. Zahlreiche Überland-Busverbindungen wurden gänzlich eingestellt oder auf ein minimales Angebot heruntergefahren. Per Gesetz ist es den Menschen in den betroffenen Gebieten nur in Ausnahmefällen erlaubt, diese zu verlassen. Thailand verzeichnet aktuell die höchsten Infektionszahlen seit Pandemiebeginn, zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 109,5.