Thailand: Corona-Lockerungen für Großteil des Landes

München, 19.02.2021 | 10:20 | rpr

Thailand plant eine Lockerung der Corona-Beschränkungen. Demnach sollen insgesamt 54 Provinzen des Landes in die grüne Zone herabgestuft werden, wie das deutsch-thailändische Nachrichtenportal Farang berichtet. Mit den daraus resultierenden Lockerungen sollen unter anderem musikalische Veranstaltungen wieder gestattet sein.



Aktuell werden die Corona-Restriktionen in den Provinzen Thailands nach unterschiedlichen Zonen bestimmt. Das Zonen-System gliedert sich dabei in dunkelrote, orange, gelbe und grüne Zonen. Das Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, plant nun weitere Herabstufungen von Provinzen in die grüne Zone – statt bislang 35 sollen dann insgesamt 54 darunterfallen. CCSA-Sprecherin Apisamai Srirangson begründet die Entscheidung damit, dass sich die Infektionslage in Thailand nach Daten des Gesundheitsministeriums seit dem 10. Februar deutlich verbessert hat.Mit Genehmigung des Vorschlags der CCSA, welcher bereits am kommenden Montag eingereicht werden soll, würden unter anderem die Provinzen Kamphaeng Phet, Chai Nat, Nakhon Ratchasima und Nakhon Sawan in die grüne Zone fallen. Diese befinden sich aktuell in der gelben Zone, die strengeren Beschränkungen unterliegt. Demnach würden dann nur noch 14 Provinzen von aktuell 17 in die gelbe Zone fallen. Die Anzahl der Provinzen in der orangenen Zone würde von 20 auf acht sinken. Die Region Samut Sakhon, die unmittelbar südwestlich an die Hauptstadt Bangkok grenzt, würde einzig zur dunkelroten Zone gehören.Mit der Herabstufung in die grüne Zone gehen für zahlreiche Provinzen Lockerungen der Corona-Beschränkungen einher. Während bereits in der gelben Zone gastronomische Betriebe unter strikter Einhaltung von Auflagen bis Mitternacht öffnen dürfen, sind in der grünen Zone musikalische Veranstaltungen wieder erlaubt und Entertainmentbetriebe dürfen öffnen. So ist das Tanzen und Feiern wieder gestattet – allerdings nur unter der Beachtung der Regeln zur sozialen Distanzierung.