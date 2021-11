Thailand: Zur Einreise weiter PCR-Test bei Ankunft nötig

München, 19.11.2021 | 11:52 | soe

Thailand besteht weiterhin auf einem PCR-Test bei der Ankunft von Urlauberinnen und Urlaubern. Nach einem Bericht des Südostasien-Magazins Farang hatte die thailändische Tourismusbehörde TAT angeregt, künftig auch die schnelleren und günstigeren Antigen-Schnelltests anzuerkennen. Das Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) lehnte dies jedoch ab.



Derzeit müssen Einreisende nach Thailand nicht nur ein maximal 72 Stunden altes PCR-Testergebnis mitbringen, sondern sich auch direkt nach der Ankunft erneut einem PCR-Test unterziehen. Dessen Resultat ist in einem zertifizierten Quarantänehotel abzuwarten, sodass Reisegäste mindestens eine Nacht in einer solchen Unterkunft vorab buchen und verbringen müssen. Dieses Prozedere sieht die Tourismusbehörde des Landes als Hemmschwelle für viele Urlauberinnen und Urlauber. Die Durchführung eines Antigen-Schnelltests bei der Ankunft wäre preisgünstiger und würde schnellere Ergebnisse liefern, was eine Übernachtung in den Quarantänehotels überflüssig werden ließe. Das CCSA stimmte einer solchen Lockerung allerdings nicht zu.Anlass für die Erleichterungsvorschläge seitens des Tourismusministeriums war die Öffnung von Thailands Nachbarland Kambodscha für den internationalen Reiseverkehr am 15. November. Seit diesem Datum dürfen internationale Urlauberinnen und Urlauber wieder ohne Quarantäne nach Kambodscha kommen, wenn sie vollständig geimpft sind und einen negativen, höchstens 72 Stunden alten PCR-Test mitbringen. Auch in diesem Staat wird bei der Ankunft ein weiterer Corona-Test fällig – im Gegensatz zu Thailand lässt Kambodscha dafür jedoch auch Antigen-Schnelltests gelten. Die thailändische Tourismusbehörde fürchtet nun, in der Gunst der Asienbesucherinnen und -besucher ins Hintertreffen zu geraten.Seit dem 1. November empfängt Thailand wieder aus mehreren Ländern quarantänefrei Touristinnen und Touristen, die eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können. Auch Deutschland gehört zu den erlaubten Abreisestaaten. Neben mehreren Corona-Tests müssen jedoch noch weitere Bedingungen erfüllt werden, so ist eine COVID-19 inkludierende Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar, die Nutzung der Tracking-App MorChana und die Buchung eines Quarantänehotels für eine Nacht nach der Ankunft verpflichtend. Außerdem muss vor der Anreise eine Online-Registrierung über das System „Thailand-Pass“ erfolgen, welches einen QR-Code generiert. Dieser ist beim Check-in des Fluges sowie bei der Einreise vorzuzeigen.