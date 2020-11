Thailand: Einreise für Deutsche wieder erlaubt

München, 05.11.2020 | 13:23 | lvo

Thailand erlaubt deutschen Urlaubern ab dem 9. November wieder die Einreise. Wie das Branchenportal FVW am Donnerstag berichtet, kann das Touristen-Visum ab dem 9. November wieder beantragt werden. Thailand zählt nicht mehr zu den Corona-Risikogebieten. Für den Urlaub sind eine Quarantäne zu absolvieren und mehrere Formulare vorzuweisen.



Deutsche dürfen ab dem 9. November wieder mit dem Touristen-Visum nach Thailand einreisen.

In Thailand ist eine 14-tägige Quarantäne nach der Einreise einzuhalten. Diese kann nur in staatlich lizensierten Hotels stattfinden. Um das Visum zu bekommen, muss eine Beherbergungsbestätigung eines entsprechenden Hotels vorgelegt werden. Reisende müssen zudem Flugtickets und Kontoauszüge der vergangenen sechs Monate vorweisen. Der Kontostand muss mindestens 15.000 Euro betragen. Verpflichtend ist zudem der Nachweis einer Krankenversicherungspolice mit einer Mindestdeckung von 85.000 Euro (100.000 US-Dollar), die COVID-19 einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist. Für den Check-in am Airport ist obendrein ein genehmigtes Certificate of Entry (COE) sowie ein mindestens sechs Monate gültiger Reisepass vorzulegen. Auch ein Gesundheitszeugnis, das bestätigt, dass kein Risiko für eine Ansteckung mit COVID-19 besteht, sowie eine negativer Corona-Test sind erforderlich. Beides darf maximal 72 Stunden alt sein. Direkt bei der Einreise sind Touristen verpflichtet, sich die thailändische App zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten (Thaichana) herunterzuladen.Bei dem ab 9. November erhältlichen Visum handelt es sich um das Touristen-Visum (TR), das zu einem Aufenthalt von bis zu 60 Tagen im Land berechtigt. Es kostet 35 Euro und ist sechs Monate lang gültig. Gegen eine Gebühr von 52 Euro kann eine Verlängerung um 30 Tage beantragt werden. Das Visum ist bei der thailändischen Botschaft in Berlin sowie bei den Konsulaten in Frankfurt und München erhältlich.