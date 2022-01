Thailand: Lockerung der Einreiseregeln erwartet

München, 19.01.2022 | 09:54 | twi

Bereits im Februar könnte Thailand die Einreiseregeln für vollständig geimpfte Urlauberinnen und Urlauber wieder lockern, stellte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Aussicht. Damit könnte das Test & Go-Programm wiederaufgenommen werden, das Touristinnen und Touristen unter Vorlage eines Negativtests eine quarantänefreie Einreise ermöglicht. Dieses war im Dezember aufgrund der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ausgesetzt worden.



Für Donnerstag ist eine Sitzung des Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) anberaumt, auf welcher erste Lockerungsschritte diskutiert werden sollen. Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn möchte in diesem Rahmen vorschlagen, das Test & Go-Programm bereits im Februar wieder anlaufen zu lassen. Laut Bangkok Post begründete der Minister den Schritt mit stabilen Infektionszahlen, die sich bei 7.000 bis 8.000 pro Tag eingependelt hätten, sowie wenigen schweren Krankheitsverläufen oder Todesfällen durch die Omikron-Variante. In den touristisch gut erschlossenen Provinzen sollen Quarantäneunterkünfte für asymptomatische, aber positiv getestete Touristinnen und Touristen eingerichtet werden. Ferner sieht der Vorschlag vor, dass sich Ankommende in Zukunft zwei PCR-Tests unterziehen müssen.Sollte sich die Regierung dazu entscheiden, das Test & Go-Programm im Februar wiederaufzunehmen und die Einreise für alle Landesteile zu lockern, rechnet Phiphat mit etwa acht Millionen Reisenden im Jahr 2022, durch die Einnahmen von umgerechnet etwa zwölf Milliarden Euro erzielt werden sollen. Vor der Pandemie kamen rund 40 Millionen Menschen in das südostasiatische Land, dessen Wirtschaft auf den Tourismus angewiesen ist. „Tourismus ist der Motor, der die gesamte Wirtschaft am schnellsten wiederbeleben kann“, sagte der Tourismusminister und fügte hinzu, dass es daher wichtig sei, das Land schnellstmöglich wieder für Urlauberinnen und Urlauber zu öffnen.Trotz der Aussetzung des Test & Go-Programms können Touristinnen und Touristen weiterhin in bestimmte Landesteile im Rahmen des Sandbox-Programms einreisen. Dieses galt lange nur für die Insel Phuket, wurde Anfang Januar jedoch um die Provinzen Krabi und Phang Nga sowie die Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan, die zur Provinz Surat Thani gehören, erweitert. Dieses Programm ermöglicht mehrfach negativ getesteten sowie vollständig geimpften Reisenden, die zusätzlich über eine entsprechende Krankenversicherung verfügen, sich in der Einreiseregion frei zu bewegen. Andere Regionen lassen sich mittels Alternative State Quarantine-Programm bereisen. Dieses sieht jedoch vor, dass sich vollständig Geimpfte in eine siebentägige und Ungeimpfte in eine zehntägige Hotelquarantäne begeben müssen.