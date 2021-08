Thailand: Lockerung des Lockdowns in Bangkok und weiteren Zonen

München, 27.08.2021 | 09:24 | rpr

Im Zuge rückläufiger Corona-Fallzahlen sollen in Thailand die strengen Corona-Maßnahmen in Provinzen der roten und dunkelroten Zone gelockert werden. Wie das Reisemagazin Tourexpi berichtet, könnten unter anderem Restaurants in Bangkok und weiteren thailändischen Provinzen schon bald wieder öffnen. Auch das Flugverbot in und aus diesen Zonen soll aufgehoben werden.



In Thailand ist eine Lockerung des Lockdowns in Bangkok und weiteren Provinzen in Planung.

Eine Genehmigung der Lockerungs-Maßnahmen steht bislang noch aus. Nach Informationen der Bangkok Post handelt es sich bei diesem Vorstoß um einen Vorschlag des thailändischen Gesundheitsministeriums, welcher erst noch beim staatlichen Corona-Krisenzentrum eingereicht werden muss. Sollte dieser genehmigt werden, könnten in insgesamt 37 roten und 29 dunkelroten Zonen, darunter auch die Hauptstadtprovinz Bangkok, Restaurants wieder öffnen. Gastronomische Betriebe dürften ab dann unter einer maximalen Sitzplatzauslastung von 50 Prozent bis spätestens 20 Uhr Gäste empfangen. Der Zutritt soll jedoch nur vollständig gegen das Coronavirus Geimpften und Personen mit negativem COVID-Test gewährt werden. Aktuell ist in den bereits genannten Provinzen nur ein Take-Away- und Lieferservice gestattet.Auch der zu weiten Teilen eingestellte Flugverkehr innerhalb Thailands soll im Zuge einer Genehmigung des Corona-Krisenzentrums wiederaufgenommen werden. Bereits seit Mitte Juli dieses Jahres unterliegen Flüge von und in Provinzen der dunkelroten Zone einem Flugverbot. Sollte der Vorschlag gebilligt werden, dürften Flüge mit Passagieren starten, die über einen Impf- oder Negativ-Testnachweis verfügen.Aktuell herrscht in der Hauptstadtprovinz Bangkok und in weiteren Regionen der dunkelroten Zone ein strikter Corona-Lockdown. Unter anderem gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 4 Uhr, darüber hinaus sind nicht-lebensnotwenige Geschäfte wie auch Gastronomie-, Kultur- und Sporteinrichtungen geschlossen. Nach einem erheblichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Wochen sinken die Fallzahlen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nun allmählich. Am 26. August wurden insgesamt 18.501 neue Fälle bestätigt. Eine Woche zuvor lag die Zahl der Neuinfektionen bei 20.902 (Stand 19. August 2021). Seitens des Robert Koch-Instituts wird gesamt Thailand als Hochrisikogebiet eingestuft.