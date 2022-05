Thailand will Maskenpflicht Mitte Juni aufheben

München, 25.05.2022 | 09:13 | soe

Thailand hat die Aufhebung der generellen Maskenpflicht ab Mitte Juni angekündigt. Nach Aussage des Staatssekretärs des Gesundheitsministeriums, Dr. Kiattiphum Wongrajit, will seine Behörde dann neue Regeln für das Tragen der Maske herausgeben. Vorgesehen sei es, den Mund-Nase-Schutz nur noch an überfüllten oder schlecht belüfteten Orten dringend zu empfehlen, außerdem für besonders gefährdete Personengruppen.



Thailand will ab Mitte Juni die Maskenpflicht abschaffen.

Wie der Staatssekretär am Dienstag im Rahmen einer Konferenz in der Provinz Surat Thani mitteilte, verbessere sich die Pandemiesituation in Thailand stetig und das Gesundheitsministerium sei zuversichtlich, wie geplant bald in eine endemische Phase eintreten zu können. Deshalb sollen die Menschen die Maske ab Mitte Juni abnehmen dürfen. Befinden sie sich in großen Menschenansammlungen oder an schlecht belüfteten Orten, soll stattdessen eine dringende Empfehlung zum Masketragen gelten. Diese ist auch für Risikogruppen vorgesehen, zu denen nach Informationen des Nachrichtennetzwerks Thai PBS Menschen über 60 Jahre, Personen mit Grunderkrankungen sowie schwangere Frauen gehören sollen.Die Aufhebung der Maskenpflicht bedeutet auch für Touristinnen und Touristen eine große Erleichterung. Bislang mussten sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien den Mund-Nase-Schutz anlegen, was bei den in Thailand häufig sehr warmen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit den Alltag etwas unbequemer gestaltete. Die Behörden hoffen, der Reisebranche durch die Lockerung einen weiteren Aufschwung zu verleihen. Die Maskenpflicht galt in Thailand seit dem 29. April 2020 ununterbrochen für alle öffentlichen Bereiche in Innenräumen und unter freiem Himmel.Mit der Abschaffung der Maskenpflicht folgt Thailand dem Beispiel Indonesiens, welches das obligatorische Tragen der Schutzmasken im Freien bereits zum 18. Mai abgeschafft hat. Dort muss das Utensil jedoch weiterhin in öffentlichen Innenräumen und Verkehrsmitteln angelegt werden. Auch bezüglich der Einreisebestimmungen haben beide Länder inzwischen ähnliche Regeln erlassen: Sowohl Thailand als auch Indonesien fordern von vollständig geimpften Einreisenden keinerlei zusätzliche Corona-Tests mehr.