Thailand: Maya Bay aus The Beach öffnet wieder

München, 16.11.2021 | 13:40 | soe

Thailand öffnet nach drei Jahren die Maya Bay wieder für Touristen. Ab dem 1. Januar 2022 ist die aus dem Hollywoodfilm „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio bekannte Bucht auf der Insel Koh Phi Phi wieder für Besucher und Besucherinnen zugänglich. Sie war im Jahr 2018 gesperrt worden, damit sich die Natur von den Folgen des Massentourismus erholen kann.



Zum neuen Jahr soll damit eine weitere bislang geschlossene Sehenswürdigkeit Thailands wieder besucht werden können. Im Gegensatz zu vielen Tempelanlagen und Museen lag der Grund für die Sperrung der Maya Bay jedoch nicht in der Corona-Pandemie, sondern in den Auswirkungen großer Besucherströme. Diese waren seit dem im Jahr 2000 erschienenen Film „The Beach“ alljährlich in Scharen zu dem bekannten Strand gepilgert, worunter die dortige Natur zunehmend litt. Inzwischen hat sich die Flora und Fauna der Bucht jedoch so gut erholt, dass Reisende sie wieder besuchen dürfen – unter Einhaltung gewisser Regeln.Künftig dürfen die Boote nicht mehr direkt in die Bucht einfahren, sondern müssen ihre Passagiere und Passagierinnen in einem entfernteren Teil der Insel absetzen. An der neuen Anlegestelle sind nur jeweils acht Schnellboote gleichzeitig erlaubt, auch die Besuchszeit ist begrenzt. So können immer nur 300 Reisende zeitgleich und für je eine Stunde die Bucht besuchen, welche ausschließlich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet ist. Es ist demzufolge täglich maximal 1.800 Touristen und Touristinnen der Zugang gestattet; vor der Schließung im Jahr 2018 waren es rund 5.000 Gäste pro Tag.Seit dem 1. November ist Thailand wieder für ausländische Gäste aus bestimmten Ländern geöffnet, auch Deutschland zählt dazu. Für die Einreise müssen die Besucherinnen und Besucher vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein und bei der Ankunft einen Corona-Test durchführen lassen, dessen Ergebnis in einem Quarantänehotel abzuwarten ist. Anschließend dürfen sie sich frei im Land bewegen.