Thailand lässt Nachtleben bis 2022 geschlossen

München, 12.11.2021 | 08:46 | soe

Thailand hat die Wiederöffnung des Nachtlebens auf den 15. Januar 2022 verschoben. Wie das Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) am 12. November beschloss, müssen Bars, Nachtclubs und ähnliche Unterhaltungslokale noch mindestens zwei weitere Monate geschlossen bleiben. Mit der Maßnahme wollen die thailändischen Behörden nach der touristischen Wiederöffnung des Landes verhindern, dass es über die Feiertage zu neuen Virusausbrüchen in den Nachtlokalen kommt.



Thailand hat die Öffnung des Nachtlebens auf den 15. Januar 2022 verschoben.

Auf einer Hauptversammlung des thailändischen CCSA unter dem Vorsitz des Premierministers Prayuth Chan-o-cha wurde dem Antrag auf die Verschiebung des Nachtleben-Neustarts stattgegeben. Ursprünglich sollten Bars, Clubs und andere Vergnügungsstätten bereits im Dezember 2021 wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, zumal die Corona-Infektionszahlen in Thailand stetig sinken. Nun entschlossen sich die Behörden jedoch zu erhöhter Vorsicht. Im Frühjahr 2021 hatten mehrere Virusausbrüche in Bangkoks damals noch geöffneten Nachtclubs zu einer massiven Pandemiewelle in Thailand geführt, die im Sommer ihren Höhepunkt erreichte. Eine solche Entwicklung soll nicht noch einmal riskiert werden, wenn europäische Touristinnen und Touristen über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage nach Thailand kommen.Lockerungen gibt es allerdings in Bezug auf das bisher geltende Alkoholausschankverbot in Thailand. Zwar wird es nicht, wie ursprünglich vorgesehen, gänzlich aufgehoben, jedoch dürfen als „blaue Zonen“ eingestufte Gebiete wieder Alkohol verkaufen. Dazu zählen auch touristische Zentren wie Bangkok, Krabi und die Insel Phuket, im Dezember sollen 17 weitere Regionen folgen. Thailands Premierminister warnte die Betreiber der Unterhaltungslokale vor eigennützigem Handeln und bezeichnete die anhaltenden Beschränkungen als Mittel, um einen weiteren vollständigen Lockdown zu verhindern.Thailand hat sich am 1. November wieder für ausländische Reisende aus 46 Ländern geöffnet, sofern diese vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Mit Stand zum 12. November verzeichnet das südostasiatische Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 64,9 mit sinkender Tendenz. Rund 49 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig geimpft. Das deutsche Robert Koch-Institut führt Thailand noch auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete, weshalb Zurückkehrende sich in Quarantäne begeben müssten. Diese kann jedoch mit einem Impf- oder Genesungsnachweis umgangen werden.