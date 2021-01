Thailand erhält zwei neue Meeresschutzgebiete

München, 21.01.2021 | 15:45 | soe

Thailand hat zwei Inseln in seinem vorgelagerten Golf neu zu Meeresschutzgebieten erklärt. Die Gewässer um die Eilande Kra und Losin sind nun per gesetzlicher Verordnung vor Umweltverschmutzung und anderen schädigenden Einflüssen geschützt, wie das Nachrichtenportal Farang berichtet. Beide Inseln gelten als Paradies für Tauchurlauber.



Mit dem Beschluss des Regierungskabinetts dürfen im Meer vor Kra und Losin keine Seeminen mehr genutzt und kein Müll im Meer entsorgt werden. Auch die Landgewinnung ist verboten, ebenso wie alle anderen potenziell für das Ökosystem gefährlichen Aktivitäten. Die Insel Kra ist ein Eiablagegebiet für Meeresschildkröten, insgesamt gilt die Unterwasserwelt rund um die Eilande als sehr gesund und artenreich. Losin in der Provinz Pattani verfügt über eine vielfältige Korallenlandschaft und ermöglicht Tauchurlaubern die Begegnung mit Papageienfischen, Mantarochen und Walhaien.Thailand gehört zu den wenigen Fernzielen, welche derzeit vom Robert Koch-Institut nicht als Corona-Risikogebiet ausgewiesen sind. Reiserückkehrer müssen sich in Deutschland deshalb nicht in Quarantäne begeben. Zur Einreise in Thailand benötigen deutsche Urlauber kein Visum, es muss jedoch online ein Certificate of Entry beantragt werden. Während der ersten 14 Tage des Aufenthalts müssen sich Touristen in einem zertifizierten Quarantänehotel aufhalten. Für diese Isolationszeit stehen zahlreiche Unterkünfte, darunter sogar sechs Golfresorts, zur Verfügung.In Thailand gelten 28 Provinzen als „Rote Zonen“, die ein höheres Infektionsgeschehen aufweisen als der Landesschnitt. In diesen Regionen kommt es zu Einschränkungen der Reisefreiheit. Zudem wurden landesweit zahlreiche Sehenswürdigkeiten vorübergehend geschlossen, darunter der Königspalast in Bangkok und mehrere beliebte Strände der Provinz Chonburi. Auf den Inseln Phuket und Koh Samui wurden zudem Beschränkungen des Alkoholausschanks erlassen.