Thailand: Neuer Skywalk in Chiang Rai eröffnet

München, 20.02.2023 | 10:15 | spi

Passend zum Valentinstag wurde der neue Skywalk am 14. Februar in Chiang Rai zeremoniell eröffnet. Nach einer traditionellen Tanzvorführung konnten die ersten Besucherinnen und Besucher die gläserne Plattform betreten und den einzigartigen 360-Grad-Rundblick über das Goldene Dreieck genießen. Die Attraktion ist täglich von 7:30 bis 18 Uhr geöffnet und kostet 40 Baht oder umgerechnet knapp einen Euro Eintritt.



Der Skywalk bietet einen einzigartigen Ausblick auf das Goldene Dreieck.

Der Skywalk besteht aus Glasbrücken, die zu einer 25 Meter hohen Glasplattform führen. Von oben erwartet Touristinnen und Touristen der Ausblick auf den Zusammenfluss des Mae Nam Ruak und des Mekong: das Goldene Dreieck. An diesem Punkt treffen sich die Länder Laos, Myanmar und Thailand. Nicht zu übersehen ist auch die angrenzende Maitrya-Buddha-Statue, die 50 Meter in die Höhe ragt.Dass der Skywalk am Valentinstag eröffnet wurde, ist übrigens kein Zufall. Das Datum wurde gewählt, um die Menschen auch an die buddhistische Lehre zu erinnern. Zur Eröffnung hat der zuständige Abt des Klosters darauf hingewiesen, dass die Besucherinnen und Besucher des Skywalks nett zueinander sein sollten. Im gastfreundlichen Thailand sind diese friedlichen buddhistischen Prinzipien fest in der Kultur verankert.Chiang Rai ist der Name für die nördlichste Provinz Thailands und zugleich der Name der Hauptstadt ebendieser Region. Wer mehr über die buddhistische Kultur und Geschichte des Landes erfahren möchte, findet in der Provinz alte Tempel, riesige Buddha-Statuen und Museen vor. In der Tempelanlage Wat Phra That Doi Tung soll beispielsweise eine Reliquie Buddhas begraben sein. Das erstaunliche Kunstwerk Wat Rong Khun in der Hauptstadt und die historische Stadt Chiang Saen sind weitere beliebte Ausflugsziele für Kulturinteressierte.