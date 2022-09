Thailand: Pattaya von Starkregen überflutet

München, 05.09.2022 | 15:35 | soe

Einheimische sowie Urlauber und Urlauberinnen im thailändischen Badeort Pattaya bekamen in der Nacht von Sonntag auf Montag nasse Füße: Heftige Regenfälle hatten mehrere Straßenzüge überflutet und damit unpassierbar gemacht. Davon betroffen waren auch die beliebten Ausgehmeilen Walking Street und Beach Road. Inzwischen sind die Wassermassen wieder abgeflossen – haben jedoch den neu aufgeschütteten Strand mit weggeschwemmt.



Teilweise bis zur Hüfte reichten die Fluten den Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern, als sie am späten Sonntagabend in den Straßen Pattayas vom Hochwasser überrascht wurden. Autos kamen, wenn überhaupt, nur noch langsam voran, die beliebten Motorradtaxis mussten gänzlich Betriebspause einlegen. Das Lokalmedium The Pattaya News berichtet, dass über dem Küstenort in der Provinz Chonburi mehr als eine Stunde lang heftiger Niederschlag, begleitet von starken Windböen, niederging. Auf mehreren Straßen konnten die Wassermassen nicht schnell genug abfließen und stauten sich zwischen 30 Zentimetern und einem Meter, darunter in Soi Buakhao, Third Road und Moom Aroi. Berichte über Verletzte gibt es jedoch bisher nicht.Große Schäden hinterließ die Flut allerdings am gerade erst erneuerten Strand von Pattaya. Eine große Menge des feinen Sandes wurde beim Abfließen mit ins Meer gerissen, zurück blieb ein Küstenabschnitt voller Löcher und Lücken. Bürgermeister Poramase Ngampiches versprach umgehende Abhilfe und entsandte bereits am Montagmorgen Reparaturteams an die beschädigten Strandabschnitte. Dies ist wenig verwunderlich, da der Pattaya Beach als Herzstück der Touristenmetropole einer der Hauptanziehungspunkt für inländische und ausländische Gäste darstellt und der Reiseverkehr die Haupteinnahmequelle des Küstenortes ist.Überflutungen wie die vom Sonntagabend kommen in Pattaya während der Regenzeit, die noch bis Oktober andauert, häufiger vor. Bereits seit Jahren stellen die Behörden den geplagten Einwohnern und Einwohnerinnen Abhilfe in Aussicht, die Bauarbeiten sind jedoch noch immer im Gange. Stadtoberhaupt Poramase Ngampiches erklärte, dass umfangreiche Bauprojekte wie die an der Second Road eine weitläufige Verlegung der Abflüsse erforderten. Solange diese nicht abgeschlossen seien, können weitere Hochwasserzustände nicht ausgeschlossen werden.