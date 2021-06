Thailand: Phuket zertifiziert 100 Hotels für Sandbox-Programm

München, 16.06.2021 | 09:39 | soe

Auf der Insel Phuket in Thailand wurden bereits mehr als 100 Hotels mit dem Safety & Health Administration Plus Standard (SHA+) -Zertifikat für das ab Juli startende Sandbox-Programm ausgezeichnet. Es berechtigt die Unterkünfte dazu, ab dem nächsten Monat ausländische Touristen zu beherbergen, die vollständig gegen Corona geimpft sind und an dem Tourismus-Programm teilnehmen. Sie dürfen quarantänefrei nach Phuket einreisen und nach zwei Wochen mit negativem PCR-Test auch die übrigen Landesteile Thailands besuchen.



Der Start des Sandbox-Programms auf Phuket ist nur noch zwei Wochen entfernt, nun zeigen sich zahlreiche Hotels im Land gut vorbereitet. Über 100 Unterkünfte wurden nach Informationen des Lokalmediums Der Farang bereits mit dem benötigten Teilnahmesiegel SHA+ versehen, das Portal The Thaiger berichtet sogar von insgesamt mehr als 300 Zertifizierungen diverser Tourismusunternehmen in Phuket. Das Zertifikat wird von der thailändischen Tourismusbehörde TAT vergeben, wenn Hotels beziehungsweise touristische Einrichtungen gewisse Kriterien erfüllen. So müssen beispielsweise für den Plus-Status alle Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft sein, ab einer Impfrate von 70 Prozent wird das SHA-Siegel ohne Plus verliehen.Ab dem 1. Juli startet in Thailand das Sandbox-Programm als erster Schritt zur Reaktivierung des internationalen Tourismus. Als Teilnehmer dürfen ausländische Urlauber, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, ohne Quarantäne auf die Insel Phuket einreisen. Sie müssen lediglich einen negativen PCR-Test und eine Krankenversicherung vorweisen, die auch Infektionen mit COVID-19 abdeckt. Außerdem wird vorausgesetzt, dass die Impfung vor mindestens 14 Tagen, maximal jedoch vor einem Jahr abgeschlossen wurde. Während des Mindestaufenthalts von 14 Tagen werden die Urlauber drei weiteren PCR-Tests unterzogen – fällt der letzte negativ aus, dürfen sie anschließend auch die übrigen Landesteile Thailands bereisen.Auch für Urlauber, die nicht am Sandbox-Programm teilnehmen, ist die Einreise nach Thailand bereits möglich. Sie müssen sich jedoch für 14 Tage in Quarantäne begeben, selbst wenn sie bereits vollständig geimpft sind. Zudem muss über die Website der zuständigen Auslandsvertretung ein Certificate of Entry beantragt und bei der Ankunft ein negativer, maximal 72 Stunden alter PCR-Test vorgelegt werden. Läuft das Sandbox-Programm auf Phuket erfolgreich, ist die Ausdehnung auf weitere thailändische Regionen geplant.