Thailand: Phuket verschärft Einreisebestimmungen

München, 20.04.2021 | 09:36 | rpr

Die thailändische Urlaubsinsel Phuket verschärft die Einreisebestimmungen. Wie das thailändische Nachrichtenportal Der Farang berichtet, müssen Reisende aus anderen Regionen Thailands ab dem 21. April entweder den Nachweis einer vollständigen COVID-19-Impfung oder eines maximal 72 Stunden alten, negativen Corona-Tests vorlegen. Sollte beides nicht vorhanden sein, werden Ankommende dazu aufgefordert, direkt nach Einreise einen Corona-Schnelltest auf eigene Kosten durchzuführen.



Ab dem 21. April gelten für Inlandsreisen nach Phuket neue Einreisebestimmungen.

Die neue Regelung für die Einreise nach Phuket aus anderen thailändischen Provinzen soll vorerst bis zum 30. April gelten. Diese richtet sich sowohl an alle Inlandsflugreisende, die am Phuket International Airport landen, als auch Einreisende über Landweg aus einer Roten Zone Thailands. Dazu zählen nach aktuellem Stand insgesamt 18 Regionen des Landes, darunter unter anderem Bangkok und Chiang Mai. Reisende über Landweg aus Zonen der Farbe Orange sind von diesen Beschränkungen ausgenommen. Darüber hinaus müssen Reisende nach Phuket die Mor Chana-App herunterladen und sich auf www.gophuget.com registrieren.Eine Reise nach Thailand aus dem Ausland ist aktuell möglich, unterliegt jedoch strikten Einreisebestimmungen. Demzufolge müssen Einreisende ein Certificate of Entry vorlegen und sich über die App ThailandPlus vor Einreise registrieren. Darüber hinaus muss bei Einreise ein maximal 72 Stunden alter, negativer Corona-Test vorgelegt werden, anschließend erfolgt eine zehntägige Quarantäne, die in einem staatlich zertifizierten Hotel absolviert werden darf. Für Reisende nach Thailand, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, wurde die Quarantäne auf sieben Tage verkürzt.Die Quarantäne für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte soll für die Einreise nach Phuket ab Juli gänzlich entfallen. Das sieht ein Plan des Zentrums für wirtschaftliche Situationsverwaltung, kurz CESA, vor. Voraussetzung für die quarantänefreie Einreise ist allerdings, dass bis dahin 70 Prozent der einheimischen Bevölkerung gegen das Virus immunisiert sein müssen. Wie die Bangkok Post am vergangenen Wochenende berichtet, soll der Öffnungsplan aufgrund steigender Infektionszahlen in den kommenden Wochen neu verhandelt werden. Dennoch wollen die Behörden nach Möglichkeit an diesem festhalten.