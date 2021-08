Thailand: Quarantäne soll landesweit verkürzt werden

München, 18.08.2021 | 09:44 | soe

Die thailändische Tourismusbehörde TAT hat Hoffnungen geäußert, dass die Einreisebedingungen für Ausländer schon zum Ende des laufenden Jahres erleichtert werden könnten. Konkret sei eine Verkürzung der Quarantäne bei Einreise ein effektiver Schritt, um wieder mehr Touristen ins Land zu locken. Aktuell liegt die Isolationszeit regulär bei 14 Tagen, nur an ausgewählten Zielen des Sandbox-Programms profitieren geimpfte Urlauber von gelockerten Regeln.



Die thailändische Tourismusbehörde hofft noch in diesem Jahr auf eine kürzere Quarantäne für einreisende Urlauber.

Wie TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn gemäß einem Bericht der Bangkok Post sagte, sei zunächst die Integration weiterer Touristendestinationen in das Sandbox-Programm vorgesehen, welches derzeit neben Phuket auch Ziele in den Provinzen Surat Thani, Krabi und Phang Nga umfasst. Auf breiter Front könne sich der Tourismus in Thailand jedoch nur effektiv erholen, wenn die verpflichtende Quarantäne bei der Einreise landesweit von 14 auf sieben Tage verkürzt wird. Dies könne bereits ab Oktober in Erwägung gezogen werden, abhängig sei die Entscheidung jedoch von der weiteren Entwicklung der Pandemiesituation.Aktuell befindet sich Thailand noch immer in der schlimmsten Infektionswelle seit Pandemiebeginn. Seit Mitte Juni steigen die täglichen Fallzahlen kontinuierlich an, in vielen Regionen des Landes wurden strikte Lockdown-Maßnahmen verhängt. Sobald die Virusverbreitung eingedämmt werden konnte und der aktuelle Ausbruch abklingt, ist eine allgemeine Verkürzung der Quarantäne nach Aussage des TAT-Sprechers realistisch. Dies könnte bei einem erfolgreichen Verlauf der Impfkampagne ab dem vierten Quartal 2021 geschehen, spätestens jedoch bis Mitte 2022. Dann soll innerhalb der thailändischen Bevölkerung eine Herdenimmunität erreicht sein.Seit dem 17. August haben Teilnehmer des Sandbox-Programms mehr Möglichkeiten, ihren Aufenthalt in Thailand zu gestalten. Bislang war es vollständig geimpften ausländischen Touristen erlaubt, direkt nach Phuket einzureisen und sich unter Durchführung mehrerer PCR-Tests 14 Tage lang ohne Quarantäne auf der Insel aufzuhalten, bevor sie in weitere Landesteile reisen durften. Zum 17. August ist die Genehmigung des 7+7-Modells in Kraft getreten: Hierbei verweilen die Urlauber nur sieben Tage auf Phuket und können die Folgewoche an einem anderen genehmigten Ziel verbringen, darunter die beliebten Urlaubsinseln Koh Samui, Koh Pha Ngan und Koh Tao.