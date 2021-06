Einreise nach Thailand: Diese Bedingungen gelten im Sandbox-Programm

München, 25.06.2021 | 11:35 | lvo

Thailand wagt ab dem 1. Juli den Neustart des Tourismus im Rahmen des sogenannten Sandbox-Programms. Dies geschieht anfangs unter strengen Bestimmungen und nur auf der Insel Phuket. Wie das Nachrichtenportal Farang berichtet, ist die Einreise ausschließlich vollständig geimpften Touristen gestattet. Nach der Einreise folgen mehrere Corona-Tests und weitere Maßnahmen.



Thailand erlaubt die Einreise nach Phuket unter strengen Bedingungen.

Ab dem 1. Juli dürfen Urlauber aus Herkunftsländern mit niedrigem bis mittlerem Ansteckungsrisiko in Europa und Amerika wieder nach Phuket einreisen, sofern sie vollständig geimpft sind. Dabei muss der Flug aus dem Ausland auf direktem Wege nach Phuket erfolgen, ein Transfer über Bangkok ist beispielsweise nicht zulässig. Für die Einreise werden ein negativer PCR-Test, eine COVID-19-Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000 US-Dollar sowie die Reservierung in einem gesundheitszertifizierten Hotel verlangt. Dazu zählen etwa 100 Unterkünfte, die mit dem Safety & Health Administration Plus Standard (SHA+)-Zertifikat ausgezeichnet wurden.Bei der Ankunft am Flughafen von Phuket müssen sich Touristen einem weiteren COVID-Test unterziehen, bis zu dessen Ergebnis eine Isolation im Hotelzimmer abzuhalten ist. Bei negativem Ergebnis darf das Hotelzimmer verlassen werden. Zwei weitere Corona-Tests erfolgen am sechsten beziehungsweise siebten sowie am zwölften beziehungsweise 13. Urlaubstag. Verpflichtend ist zudem die Installation und Nutzung der Regierungs-Tracking-App „Mor Chana“ („Thailand Plus“) auf dem Smartphone. Diese kontrolliert, dass Touristen sich an die Reisebeschränkungen halten: In den ersten sieben Tagen darf kein Hotelwechsel erfolgen. In der zweiten Woche darf das Hotel bis zu zweimal gewechselt werden. Erst nach 14 Tagen wird das Verlassen der Insel Phuket überhaupt gestattet, um weitere Teile Thailands zu bereisen.Ab Mitte Juli sollen unter ähnlichen Bedingungen auch die Inseln Koh Phangan, Koh Samui und Koh Tao wieder öffnen. Die Einführung des Sandbox-Modells ist jedoch noch immer an mehrere Bedingungen geknüpft. So muss das Projekt überdacht oder gegebenenfalls gestrichen werden, sofern Phuket mehr als 90 Infektionen pro Woche verzeichnet, wenn mehr als drei Cluster gemeldet werden oder sich Infektionen über alle drei Bezirke oder sechs Unterbezirke Phukets ausbreiten. Eine Notbremse wird außerdem gezogen, wenn mehr als 80 Prozent der Krankenhausbetten in der Provinz belegt sind oder eine Mutationsvariante des Virus sich unkontrolliert ausbreitet. Je nach Schweregrad der Situation kann dann die Anzahl erlaubter Aktivitäten reduziert, bestimmte Routen für Touristen abgesperrt und eine Pflichtquarantäne im Hotel eingeführt werden. Zudem besteht die Option, das Sandbox-Programm komplett zu beenden.