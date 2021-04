Thailand schließt Nachtleben in 41 Provinzen

München, 08.04.2021 | 15:18 | soe

Längere Zeit hatte Thailand die Corona-Pandemie gut im Griff, nun gibt es mehrere neue Virusausbrüche im Land: Aufgrund steigender Infektionszahlen will die Regierung in 41 der 76 Provinzen die Unterhaltungslokale schließen. Für 14 Tage soll in den betroffenen Regionen, darunter die Hauptstadt Bangkok, das Nachtleben pausieren. Nach Informationen des thailändischen Nachrichtenmagazins Der Farang ist noch unklar, ob die Sperre auch für Restaurants gilt.



Seit Mitte Februar stagnierten die Infektionszahlen in Thailand auf sehr niedrigem Niveau, Anfang März steckten sich über mehrere Tage weniger als 100 Menschen täglich in dem knapp 70 Millionen Einwohner zählenden Land neu an. Seit Anfang April verzeichnen die Behörden jedoch wieder ein Ansteigen der Infektionskurve, welches auf verschiedene regionale Virusausbrüche zurückgeführt wird. Nach Aussage thailändischer Wissenschaftler traten dabei auch erstmalig 24 Fälle der britischen Mutationsvariante B.1.1.7 auf. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, ergreift Thailand umgehend Gegenmaßnahmen und verordnet dem Nachtleben in 41 Provinzen eine Zwangspause, an die sich laut Medienberichten auch Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale halten müssen. Neben Bangkok betrifft die Schließung der Vergnügungsstätten unter anderem die Provinzen Chonburi, Rayong und Ayutthaya sowie die beliebte Urlaubsinsel Phuket. Nach Angaben von Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher der thailändischen COVID-Aufsichtsbehörde CCSA, wird der finale Beschluss der Regelung am 9. April erwartet.Als zusätzliche Maßnahme der Viruseindämmung hat die Stadtverwaltung Bangkoks alle Aktivitäten anlässlich des Songkran-Festes abgesagt. Songkran ist das traditionelle Neujahrsfest nach dem thailändischen Mondkalender und wird üblicherweise mit großen Familientreffen, Straßenumzügen und exzessiven Partys gefeiert. Bereits 2020 konnten die Festivitäten nicht wie gewohnt stattfinden, nun fallen sie auch in diesem Jahr aus.Als eine der wichtigsten Säulen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt auch in Thailand die laufende Impfkampagne. Vorerst werden jedoch aufgrund der begrenzten Kapazitäten an Impfstoff nur Personengruppen mit Vorrang geimpft, darunter medizinische Fachkräfte, ältere und an Vorerkrankungen leidende Menschen sowie in Risikogebieten Beschäftigte. Hoffnung auf eine Massenimpfung gibt es frühestens ab Juni 2021.