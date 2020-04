Thailand: Strände erholen sich in Corona-Krise

München, 21.04.2020 | 12:11 | lvo

Neben Entbehrungen und Sorgen hat die derzeitige Corona-Pandemie auch positive Auswirkungen: In den abgeriegelten Regionen kann sich die Natur vom Tourismus erholen wie lange nicht mehr. So profitieren die Strände in Thailand von der Abwesenheit Reisender.



Die Umwelt in Thailand erholt sich während der Abwesenheit von Urlaubern spürbar.



Am Atlantik in Brasilien werden derzeit die Maßnahmen zur Vorbeugung einer weiteren Ausbreitung der Pandemie verschärft. Der Archipel Fernando de Noronha, der für die mitunter schönsten Strände der Welt bekannt ist, steht seit dem 20. April unter Quarantäne. Der Inselflughafen soll ab jetzt nur noch einen wöchentlichen Flug erhalten. Weiter nördlich hingegen werden die Maßnahmen an Stränden bereits gelockert: Im US-Bundesstaat Florida sind einige Strände wieder geöffnet. Surfen und Schwimmen ist dort erlaubt, Sonnenbaden dagegen ist verboten. Seitdem die Strände im Süden Thailands für Besucher gesperrt sind, erholt sich das Ökosystem vor Ort. Laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur dpa, die sich auf die für Meere und Küsten zuständige Behörde beruft, ist das Wasser bereits sichtbar klarer geworden und die Korallen haben sich erholt. In den Touristenhochburgen Phuket und Phang Nga wurden elf Nester der gefährdeten Lederschildkröte gezählt – so viele habe es seit 20 Jahren nicht gegeben. Thailändischen Medien zufolge werden weitere sehr seltene Tierarten wie Dugongs und Walhaie obendrein wieder häufiger gesichtet. „In Krisen liegt immer eine Chance“, fasste der thailändische Umweltminister Warawut Silpa-archa treffend zusammen.Am Atlantik in Brasilien werden derzeit die Maßnahmen zur Vorbeugung einer weiteren Ausbreitung der Pandemie verschärft. Der Archipel Fernando de Noronha, der für die mitunter schönsten Strände der Welt bekannt ist, steht seit dem 20. April unter Quarantäne. Der Inselflughafen soll ab jetzt nur noch einen wöchentlichen Flug erhalten. Weiter nördlich hingegen werden die Maßnahmen an Stränden bereits gelockert: Im US-Bundesstaat Florida sind einige Strände wieder geöffnet. Surfen und Schwimmen ist dort erlaubt, Sonnenbaden dagegen ist verboten.

Weitere Nachrichten über Reisen

22.04.2020 Oktoberfest 2020 abgesagt wegen der Corona-Krise Dieses Jahr gibt es kein "O’zapft is!" Das Oktoberfest in München wurde am 21. April abgesagt. Das Risiko von Millionen Besuchern in Festzelten sei in der Corona-Krise zu hoch. Dieses Jahr gibt es kein "O’zapft is!" Das Oktoberfest in München wurde am 21. April abgesagt. Das Risiko von Millionen Besuchern in Festzelten sei in der Corona-Krise zu hoch.

20.04.2020 Keine Reisen bis 3. Mai: Auswärtiges Amt verlängert weltweite Reisewarnung Das Auswärtige Amt hat die ursprünglich bis 30. April 2020 geltende weltweite Reisewarnung verlängert. Der neue Stichtag ist der 3. Mai 2020. Von Reisen wird bis dahin generell abgeraten. Das Auswärtige Amt hat die ursprünglich bis 30. April 2020 geltende weltweite Reisewarnung verlängert. Der neue Stichtag ist der 3. Mai 2020. Von Reisen wird bis dahin generell abgeraten.

17.04.2020 Thailand: Elektroboote sollen Bangkoks Stadtkanal sauberer machen Auf Bangkoks Kanal Khlong Phadung Krung Kasem sollen künftig Elektroboote statt der bisher mit Diesel betriebenen Wasserfahrzeuge zum Einsatz kommen. Geplant ist der Einsatz ab November. Auf Bangkoks Kanal Khlong Phadung Krung Kasem sollen künftig Elektroboote statt der bisher mit Diesel betriebenen Wasserfahrzeuge zum Einsatz kommen. Geplant ist der Einsatz ab November.

15.04.2020 Malaysia verbietet Einreise bis zum 28. April Malaysia verwehrt allen Ausländern bis zum 28. April die Einreise. Damit wird die bereits geltende Maßnahme um zunächst zehn Tage verlängert. Malaysia verwehrt allen Ausländern bis zum 28. April die Einreise. Damit wird die bereits geltende Maßnahme um zunächst zehn Tage verlängert.