Thailand verschärft Einreiseregeln: Quarantäne auf 14 Tage verlängert

München, 30.04.2021 | 08:15 | soe

Thailand hat aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen seine Einreiseregeln wieder verschärft. Ab dem 1. Mai müssen sich alle Einreisenden, auch Personen mit vollständiger Corona-Impfung, für 14 Tage in Quarantäne in ein staatlich zertifiziertes Hotel begeben. Erst zum 1. April war die Isolation für geimpfte Reisende auf sieben Tage, für alle anderen auf zehn Tage verkürzt worden.



Die erleichterten Quarantänebestimmungen blieben nur einen Monat lang gültig, ab morgen greift in Thailand wieder für alle Einreisenden eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese kann von Urlaubern auf eigene Kosten in einem Hotel ihrer Wahl verbracht werden, das von der thailändischen Regierung als Quarantänehotel zertifiziert wurde. Im ganzen Land stehen mehrere hundert solcher zertifizierten Unterkünfte aller Komfort- und Preiskategorien zur Verfügung. Es ist den Reisenden während der Isolationszeit nach Angaben des thailändischen Informationsportals Thai PBS World jedoch nicht gestattet, ihre Zimmer zu verlassen, außer für Corona-Tests oder medizinische Behandlungen.Neben den Quarantänerichtlinien müssen Urlauber noch weitere Voraussetzungen für die Einreise nach Thailand erfüllen. So ist vorab ein PCR-Test durchzuführen, dessen negatives Ergebnis mitgebracht werden muss. Er darf zum Zeitpunkt des Abflugs nicht älter als 72 Stunden sein. Darüber hinaus müssen Reisende eine Krankenversicherung nachweisen, die auch Corona-Infektionen abdeckt. Die Buchung des zugelassenen Quarantänehotels ist bereits vor dem Reiseantritt nachzuweisen. Zudem besteht die Pflicht, sich die thailändische Corona-App „Thailand Plus“ auf das Smartphone zu laden und darin zu registrieren. Hierfür werden die Daten der Einreisegenehmigung Certificate of Entry (COE) genutzt, welche über die Website der thailändischen Auslandsvertretung beantragt werden muss.Thailand verzeichnet seit Anfang April rasant ansteigende Infektionszahlen, nachdem es zuvor recht glimpflich durch die Pandemie gekommen war. 45 Provinzen wurden wieder als „Rote Zonen“ eingestuft, in denen verschärfte Corona-Beschränkungen greifen. Besonders betroffene Gebiete, darunter die Hauptstadt Bangkok, unterliegen noch strengeren Richtlinien. Dort müssen ab dem 1. Mai alle Restaurants schließen und dürfen nur noch Abholdienste anbieten, Treffen von mehr als 20 Personen werden untersagt. Die aktuelle Infektionswelle wird auf einen Ausbruch in Bangkoks Nachtleben zurückgeführt, wo sich in mehreren Lokalen Personen mit der britischen Mutationsvariante des Coronavirus ansteckten.