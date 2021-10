Tschechien: Keine Quarantäne mehr für Ungeimpfte

München, 28.10.2021 | 10:34 | soe

Tschechien hat zum 27. Oktober seine Einreisebestimmungen gelockert. Von nun an müssen sich ungeimpfte Reisende aus Ländern, die in die rote oder dunkelrote Kategorie einordnet sind, nicht mehr in Quarantäne begeben. Damit wird auch die Einreise nach Tschechien aus Deutschland erleichtert, welches aus tschechischer Sicht derzeit als „Rot“ eingestuft wird.



Tschechien schickt ungeimpfte Einreisende aus Deutschland nun nicht mehr in Quarantäne.



Ungeimpfte unterliegen weiterhin Testpflicht



Nach wie vor verlangt Tschechien von Einreisenden ohne Corona-Impfung oder -Genesung allerdings zwei negative PCR-Tests. Der erste davon muss bereits bei der Einreise vorgelegt werden und darf zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 72 Stunden sein. Der zweite PCR-Test ist fünf bis sieben Tage nach der Einreise durchzuführen. Von der Anreise bis zum Erhalt des negativen Resultats müssen ungeimpfte Reisende verpflichtend eine Maske nach FFP2-Standard tragen. Darüber hinaus sind alle nach Tschechien einreisenden Personen, ob geimpft oder ungeimpft, ab einem Alter von sechs Jahren zum Ausfüllen eines Einreiseformulars verpflichtet.



Corona-Lage in Tschechien



