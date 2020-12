Tschechien: Corona-Maßnahmen für Weihnachtsgeschäft gelockert

München, 03.12.2020 | 16:59 | soe

Nachdem sich Tschechien im vergangenen November im Lockdown befand, werden nun die Corona-Maßnahmen gelockert. So dürfen unter anderem Geschäfte und Restaurants wieder öffnen und auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung wurde aufgehoben. Die Lockerungen traten am 3. Dezember in Kraft.



Passend zum Weihnachtsgeschäft dürfen in Tschechien Restaurants und Geschäfte wieder öffnen.

Pünktlich zur Weihnachtszeit werden die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in Tschechien wieder gelockert. Das gab die tschechische Regierung am ersten Advent in einer Sondersitzung im Kabinett bekannt. Somit dürfen ab dem 3. Dezember 2020 Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen. Dennoch sollen auch weiterhin strenge Hygieneregeln umgesetzt werden und auch die Kundenanzahl in Geschäften bleibt begrenzt: Auf die Ladenfläche verteilt, ist ein Kunde pro 15 Quadratmeter zugelassen.Des Weiteren entfällt in Tschechien die nächtliche Ausgangssperre. Seit Ende Oktober durften Einwohner des Landes ihre Wohnungen und Häuser zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht verlassen. Wer mit seinem Hund Gassi gehen wollte, durfte dies nur im Umkreis von 500 Metern des eigenen Wohnorts. Außerdem sprach die Regierung Lockerungen hinsichtlich der begrenzten Versammlungszahl aus. So dürfen im Freien maximal 50 Personen zusammenkommen. Für Innenräume gilt eine Begrenzung von zehn Menschen. Um in der Adventszeit auch Gottesdienste zu ermöglichen, dürfen maximal 30 Personen an diesen teilnehmen.Tschechien galt bislang hinsichtlich der Infektionszahlen als besonders stark von der Pandemie betroffen. Im Zuge des strengen Lockdowns im November konnte allerdings ein leichter Rückgang an Neuinfektionen vermerkt werden. Eine Einreise aus Deutschland ist derzeit ohne Angabe eines Grundes möglich. Da Deutschland in Tschechien in der Ampel-Kategorie rot eingestuft ist, muss die Einreise online beim regional zuständigen Hygieneinstitut angemeldet und innerhalb von fünf Tagen nach Einreise ein PCR-Test durchgeführt werden.