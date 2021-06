Türkei: Lockerungen ab 1. Juli angekündigt

München, 28.06.2021 | 11:27 | soe

Die Türkei will zum 1. Juli weitere umfassende Lockerungen in Kraft setzen. Parallel zum bereits vorab angekündigten Ende der Ausgangssperre soll die Gästezahl in Restaurants und Cafés nicht mehr beschränkt werden, dies gilt gleichermaßen für Innen- wie Außenbereiche. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu weiter meldet, sollen auch die Beschränkungen in Unterkünften weitgehend abgeschafft werden.



In der Türkei greifen ab dem 1. Juli parallel zum Ende der Ausgangssperre noch weitere Lockerungen.

Bereits am 21. Juni hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Aussicht gestellt, die im Land noch geltenden Ausgangsbeschränkungen in der Nacht und an Wochenenden ab dem 1. Juli abzuschaffen. Ausländische Touristen mussten sich ohnehin nicht an die Ausgangssperre halten. Gemäß einem Rundschreiben des Innenministeriums vom 27. Juni folgen nun noch weitere Erleichterungen, mit denen die Türkei einen neuen Schritt in Richtung Normalisierung gehen will. Ab kommendem Donnerstag ist das Reisen zwischen den Städten wieder ohne Beschränkungen gestattet, zudem gibt es Lockerungen im öffentlichen Leben.Restaurants und Cafés in der Türkei dürfen ab dem 1. Juli wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen Gäste bewirten, dies gilt sowohl für die Innenbereiche als auch für die Terrassen und Freisitze. Kinos und ähnliche Einrichtungen, die im Rahmen der Corona-Beschränkungen geschlossen waren, dürfen den Betrieb wiederaufnehmen. Auch Musikveranstaltungen und Festivals können unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen wieder stattfinden. Parks, öffentliche Gärten und Picknickbereiche sind für die Öffentlichkeit zugänglich. In Unterkünften werden die Auflagen ebenfalls abgeschafft, hier müssen jedoch weiterhin Hygienemaßnahmen wie Masken- und Abstandsregeln befolgt werden.Seit dem 6. Juni ist die Türkei aus deutscher Sicht kein Hochinzidenzgebiet mehr, sondern zählt nun zu den einfachen Risikogebieten. Damit besteht keine Quarantänepflicht bei der Rückreise nach Deutschland, wenn Reisende einen negativen Corona-Test, alternativ eine Impf- oder Genesungsbescheinigung, vorlegen können. Außerdem muss eine digitale Einreiseerklärung ausgefüllt werden. Die Türkei selbst erlaubt Einreisen aus Deutschland mit einem negativen Antigen- oder PCR-Test ohne Quarantäne.