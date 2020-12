Kanaren-Urlaub: Tui erleichtert Kunden PCR-Tests

München, 04.12.2020 | 15:47 | soe

Tui hilft Kunden, die einen Urlaub auf den Kanaren planen, bei der Beschaffung des geforderten PCR-Tests. Dieser wird seit dem 23. November für die Einreise nach Spanien benötigt. Durch eine Kooperation mit dem Testunternehmen DasLab können Kanaren-Urlauber an mehreren Standorten in Deutschland die kostenpflichtigen Tests durchführen lassen.



Insbesondere die Kurzfristigkeit stellt Kanaren-Urlauber gegebenenfalls vor eine Herausforderung, denn der negative PCR-Testbescheid darf bei der Ankunft am Zielflughafen nicht älter als 72 Stunden sein. Als Referenz gilt dabei der Zeitpunkt, zu dem die Probe per Abstrich entnommen wurde, nicht die Übermittlung des Ergebnisses. Je nach Auslastung der Kapazitäten und der individuellen Zeitpläne der Urlauber muss der Testzeitpunkt deshalb gut organisiert sein. Das neue Angebot von Tui soll hierbei unterstützen, indem die Partnerlabore von DasLab die Ergebnisse binnen 24 Stunden zur Verfügung stellen.DasLab vermittelt qualifizierte Tests bei Partnerlaboren, wo medizinisches Personal vor Ort die Abstriche vornimmt. Bei Vorlage der Buchungsnummer liegt der Preis pro Test für Tui-Kunden bei 84,50 Euro. Bei Bedarf können auch Kleinkinder und Babys getestet werden. Zum Test muss ein Ausweisdokument mitgebracht werden. Auch an den Wochenenden sowie an Feiertagen sind Testungen möglich. Die Ergebnisse werden per E-Mail oder anderweitig digital von DasLab mitgeteilt.Das Angebot von DasLab wird kontinuierlich ausgebaut. Derzeit stehen in Köln ab sofort zwei Drive-in-Zentren zur Verfügung, die ohne Terminvereinbarung einfach aufgesucht werden können. In München gibt es ein Testzentrum in der Innenstadt mit Online-Terminbuchung, ein zweites wird bald hinzukommen. Düsseldorf bekommt ab dem 5. Dezember ein Zentrum, Stuttgart ab dem 7. und Frankfurt am Main ab dem 8. Dezember, jeweils mit Online-Terminvereinbarung. In Hamburg und Hannover sollen in Kürze ebenfalls Testzentren den Betrieb aufnehmen.